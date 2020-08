Semana para os pais

3 de agosto de 2020

A partir de hoje planeje o domingo, na certa você esteve com seu pai nesse período todo, mas um presente nesse domingo vai bem. Compre antecipado, não deixe para a última hora.

Trezena a Nossa Senhora Medianeira: mensalmente do dia 3 ao dia 15 pela Rádio Medianeira às 5h45 Dom Hélio Adelar Rubert, nosso arcebispo diariamente reza com os fiéis. E logo após o Padre Bertilo faz sempre o seu comentário com muita propriedade.

Coronavírus: quantos estudos pelo mundo para criação da vacina. Que ela venha de uma vez. É bom recordar o passado quantas doenças foram eliminadas através de vacinas, porque não agora? Inclusive algumas enfermidades eram fatais. Com tanta tecnologia poderia ser mais rápido o descobrimento.