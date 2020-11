Semana intensa

4 de novembro de 2020

Chegamos a 4 de novembro na semana dos preparativos a Romaria com a programação já divulgada que terá uma carreata com convidados em seus veículos, um número reduzido e partirá “As 9h da Catedral rumo à Basílica, onde as 10h acontece a missa oficial com lugares já demarcados, capacidade máxima de 340 pessoas por ordem de chegada, mas os guardiões, o santuário deverá preparar-se que é difícil segurar a multidão, se as portas estiverem abertas e o visitante ver espaço ele vai tentar entrar, mas tenho certeza que a administração vai corresponder para manter o distanciamento e o respeito as normas legais e os devotos também devem entender e evitar aglomerações. No entanto, a pessoa reza do seu jeito, faz a caminhada durante o domingo da Catedral até a Medianeira, escolha o horário que lhe convier, vamos colaborar. É bom recordar como exemplo o meu caso, naquela multidão anual da procissão da Catedral quando chega no Túnel da Acampamento, quem está no meio da multidão é um perigo, vi gente desmaiando, começam empurrões, todo mundo quer passar e o povo não procura outros caminhos, seguindo por essa aglomeração. Sugerimos para que não aconteça o mesmo, vamos evitar e colaborar com quem está organizando a Romaria, em nada mudará sua fé e sua devoção, perto ou distante as pessoas serão atendidas da mesma forma. E para quem tiver a sorte de assistir à missa presencial deve agradecer em dobro.

Salão paroquial: continua a venda de doces e cucas, faça a reserva para buscar no domingo churrasco, galeto e risoto.

Jornal A Cidade: estamos encerrando a edição que circula amanhã gratuitamente será entregue principalmente aos anunciantes. Destacaremos também em nosso site durante a semana e no sábado das 10h às 12h em nosso espaço na Rádio Imembuí, em que a abertura do programa vai acontecer com live na página do Jornal A Cidade no Facebook em frente à Basílica da Medianeira, vamos comentar com um breve relato dos preparativos finais da romaria deste ano.

