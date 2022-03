7 de março de 2022

SEGUNDA-FEIRA- 07 DE MARÇO DE 2022:

MARÇO MÊS DA MULHER: Amanhã, é a data maior do mês, a nossa homenagem a elas, e essa semana, damos continuidade a vinculação de fotos entre 2010 e 2013, quando homenageamos mulheres empreendedoras, olhe para cada uma delas e analise onde estão hoje, o sucesso empresarial acima de tudo e integradas na comunidade. Eu sou grato pela oportunidade que tive e a luz que se abriu para homenageá-las tanto em março, quanto em julho. Obrigada a todas por terem aceito meu convite, sei o quanto é grandioso a cada uma delas, sei dos seus empenhos na cidade que acolhe. Não só nas fotos, mas em todos segmentos encontramos as mulheres desempenhando as mais diversas. Ela nunca esquece a formação da família, é a base de tudo, sentimos a falta de resgatar esses valore4s, a escola é completo, mas cada um deverá fazer sua parte. Essas e outras fotos serão postadas durante a semana.

CATEDARL METROPOLITANA DE SANTA MARIA: A posse do Padre Bertilo, pároco e vigário geral da arquidiocese de Santa Maria, um cerimonial diferente, mas com espirito solidário. O arcebispo dom Leomar fez um chamamento pedindo orações, jejum e dar esmola (direcionar) e que todos nós temos o dever de convidar pessoas para convidar a catedral e templos religiosos. E agora as celebrações das missas na catedral as 12:30 e na medianeira, todos os dias, também as 16 horas. Acompanhe as redes sociais e quem puder compareça ou assista pelas redes sociais. O padre Bertilo, pronunciamento convidativo, já integrado ao trabalho da catedral metropolitana. Através da fé, chegaremos em algum lugar, e disse mais o arcebispo, uma ave maria por dia, cada um faça sua parte.

RUA PEDRO SANTINI: Inicia ao lado da estação rodoviária e vai até Jardim Berleze, antigamente era única, com as moradas e condomínios acabou a rua, e a Prefeitura abandonou. Tem uma sanga, uma ponte, foi levada, não tem manutenção, e a rua é importante para quem anda a pé, para evitar fazer a volta pela 287 ou pelo clube dores. Os vereadores poderiam intervir por essa rua histórica o Jardim Berleze.

PATRIMONIO DESTRUIDO: Não que a Rússia, segundo o presidente é um planejamento, não guerra. Eu falo sobre Santa Maria, o que está acontecendo com instalações elétricas, portas, janelas, portões, é um avanço da destruição total. Tomei conhecimento que uns moradores de uma casa desocupada, ao lado da DP, levaram tudo da casa, e os vizinhos não perceberam. Vamos tomar cuidado, está esgotando a paciência dos proprietários. Igual o feriadão que aconteceu, 5 dias, tudo fechado, é muito fácil, invadiram e levaram tudo que querem. A segurança pública local, não tem como investigar isso. Eu tive uma casa de minha propriedade limpada, até a tampa da caixa de agua levaram. Levaram até o box de vidro. Até os fios do medidor de luz levaram. Vamos agir. Ou cada um fará sua defesa dentro do possível. Se você encontra alguém na sua casa levando seus fios, o que faz?! Se bater na pessoa com porrete, lesões corporais, igual devedores, saem à noite, vão as lojas, acumulam endividamentos, não tem patrimônio, sabem que por dívida ninguém vai preso, chamam a brigada, fazem ocorrência e fica tudo como está. Os alugueis, quantas pessoas não estão pagando pela pandemia. Mas nenhum órgão público isenta os proprietários de ficarem sem pagar luz, agua e IPTU. Até quando?!

UM DIA FELIZ: Pela produção do nosso estado, começa hoje em não me toque, quanta riqueza, produção e novidade, e agora em Tupanciretã a colheita de soja, e em Viamão sexta-feira a colheita da oliva. Ainda bem que o governador agora está investindo nas rodovias estaduais. Quantas virão para Santa Maria.

CARROS ELETRICOS: Porto Alegre, uma empresa já assumiu a representação da empresa chinesa, estão se dando conta o quanto avança esse tipo de veículo.

MIDIA LOCAL: Divulgou na semana a falta de professores municipais, isso chama-se planejamento, burocracia publica, pois não faltam professores para assumir os cargos, deixaram para fazer nas últimas horas. E as prefeituras que esqueceram o transporte.

SANTA MARIA FOI CONTEMPLADA: A rede de postos Dal desembarcou aqui, posto Pistóia, na BR 509. E também em Formigueiro, mesmo sendo a 392, foi brindado pela Charrua, gera empregos e receitas para os impostos.

PREFEITURA: Deve entregar o prédio da Tuiuti que era do INSS, talvez prédio velho, espaço pouco. Alugaram prédio novo, quem paga é consumidor, são questões de gestão pública.

PARQUE ITAIMBE: Vem aí a verba, já tem projeto pronto?! Pelo que foi dito, a empresa que assumiu, abandonou o serviço, ela foi paga ou está na justiça. Dia 19 agora, dentro do cronograma Santa Maria receberá as 4 torres do Jobim, inauguradas na Venâncio Aires. Construídas com amor, assim deve ser, entregar o parque Itaimbé, a Gare da mesma forma, para que empresários crie mais. Eu já comentei, Maria Rita, ao lado da estação rodoviária, os empresários aproveitam e criaram um poder de referência. A gare, é assim, tem que ser rápidos e rasteiros. Essas são minhas opiniões, não estou criticando ninguém, apenas levantando questões de interesse na cidade.

VALORIZE A CIDADE QUE LHE ACOLHE: São várias maneiras de contribuir, primeiro, cuidar do que é seu, com zelo e capricho, segundo, a família que é a base de tudo, e terceiro, cuidar de sua casa, sua calçada, orientar quem coloca lixo nas calçadas, orientar ciclistas, motos, enfim, lá em Gramado não tem sinaleira, tem rotulas, mas lá o povo respeita, e segunda pela manhã e domingo, o que tinha de lixos e caixas pelos containers impressiona. E devem designar psicólogos para os catadores, pois entram nos containers. Uma pergunta, quando entram nos containers sai cheiro ruim, são lavados em quanto tempo. Tome por exemplo 4ª colônia, região da serra, a beleza de lá viver. A espera que tudo caia do céu. Agora chamamento para abrir os mercados nos domingos, e quem venha a santa maria, conhecer a catedral e voltar para casa cheio de compras nos mercados. Mais uma vez, mulheres aposto muito em vocês, por suas criatividades, empreendedorismo, a você que admira mulheres empreendedoras passa na floricultura Yamamoto e leve flores a elas.