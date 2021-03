Seguimos com os cuidados

3 de março de 2021

Estamos em bandeira preta e muita gente ainda continua nas ruas, lotando os mercados, não respeitando os pedidos de isolamento social, distanciamento, uso de máscaras. A população precisa se conscientizar, a mídia vem mostrando as situações Santa Catarina está transferindo pacientes, um hospital da capital já alugou contêiner para depositar os corpos de quem não resistir, além de tudo o que vemos em rede nacional também. Fique em casa, só saia se for necessário. Peça a intercessão no seu segmento de fé para que esse vírus seja controlado, mesmo com a vacina, precisamos meditar agradecendo o dom da vida.

Santa Maria perde Débora Rosa: a cantora de 45 anos faleceu na manhã desta quarta-feira por complicações de uma embolia pulmonar. Bacharel em Comunicação Social – Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, participava ativamente do cenário cultural santa-mariense e do estado, assessorou músicos, foi gerente de marketing do primeiro shopping de Santa Maria e diretora do Masm. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.

