30 de setembro de 2020

A data reservada a elas é 30 de setembro, mas por Santa Maria toda poucas empresas hoje mantém uma secretária exclusiva para receber os telefonemas e fazer uma agenda para o chefe, bem como para receber os visitantes. Ela existe, mas hoje é multisserviços, ela digita, cuida os e-mails, prepara a agenda para o chefe, deve estar preparada e saber quando ele quer receber uma pessoa ou não. Com a tecnologia a velha secretária se aposentou e para a nova geração existe muito mais serviço e muito mais delicado, pois têm que estar atentas aos e-mails e ao atendimento presencial. Antigamente tinha cursos específicos para secretárias, hoje os cursos são sobre computação.

Jornaleiro: hoje também marca o dia de quem leva os jornais até sua casa cedinho para que fique por dentro das notícias. Eles têm muita importância dentro das empresas jornalísticas, pois sem eles o produto final que levou horas para ficar pronto com os conteúdos da redação não chega ao seu destino, os leitores. Por isso, valorize esse profissional em sua jornada que muitas vezes acontece com chuva, frio e mesmo assim ele não deixa se abater.

Agroindústria Di Cappra: Após trocar a cidade pelo interior adquirindo uma propriedade em Arroio do Só a família passou a criar cabras foi conhecendo os benefícios dos produtos derivados para então criarem há pouco mais de um ano a Agroindústria Di Cappra que participou do Drive Thru da agricultura familiar na Expointer Digital 2020 sendo a única a comercializar queijos, leite e iogurte de cabras no evento e também a única autorizada no estado. Os produtos apesar de pouco conhecidos estão tendo grande procura em mercados da região e por trazerem benefícios à saúde estão ganhando espaço nas prateleiras o que faz com que a família dê prosseguimento aos investimentos e continue buscando sempre melhorar seus produtos para bem atender a demanda. Contate pelo 55 99983-8300.

Combate ao trabalho infantil: Nos últimos anos o debate em torno do assunto tem se tornado cada vez mais necessário e um dos exemplos que podem ser citados é o trabalho do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTtabaco) que há 20 anos executa programas na criação de oportunidades para os jovens do campo para combater o trabalho infantil no sul do Brasil. Tudo começou com ‘O Futuro é agora”, em 1998, que tinha como objetivo conscientizar os produtores sobre a legislação e a importância da educação de seus filhos, as escolas que atendiam os filhos dos produtores tiveram a jornada escolar ampliada com atividades de promoção cultural, inclusão digital, esporte e outras. Em 2009 tiveram início os Ciclos de Conscientização sobre saúde e segurança do produtor e proteção da criança e do adolescente. Nessa época as indústrias passaram a exigir comprovante de frequência escolar das crianças e dos adolescentes que vivem em propriedades de produtores integrados. Em 2011 houve a criação do Programa Crescer Legal com foco no público adolescente e posteriormente em 2015 foi criado o Instituto Crescer Legal oportunizando alternativas de desenvolvimento aos adolescentes e fortalecendo o empreendedorismo e a gestão rural, o Instituto já formou centenas de jovens no Programa de Aprendizagem Profissional Rural, no Programa ‘Nós por elas – A voz feminina no campo’ e em cinco anos já beneficiou mais de 500 jovens com suas atividades.

Tradutor: uma atividade que requer cursos e especializações, além de boa vontade e dedicação. O mercado para essa profissão é promissor, ainda mais agora com as facilidades para intercâmbios e viagens fora das fronteiras brasileiras. Na data lembramos São Jerônimo que é o padroeiro deste profissional e que traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o latim.