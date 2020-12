Saudoso Dom Ivo Lorscheiter

7 de dezembro de 2020

Conhecido como o profeta da esperança. É só recordarmos os projetos que criou para Santa Maria é o suficiente para lembrarmos da sua gestão na diocese local que assumiu em 1974, atuando por mais de 30 anos em nossa região. É bom recordar a FEICOOP, a Feira da Primavera, o quanto focou-se na educação e nas ações sociais e neste final de semana na Feira da Primavera ele será lembrado. Nasceu em 7 de dezembro de 1927 e estaria completando 93 anos. Descanse em paz. E para quem não sabe ele foi sepultado ao lado da cripta de Santo Ivo, padroeiro dos advogados, na Basílica da Medianeira, foi ele quem buscou em Treguier na França a Relíquia que se encontra no Santuário. A foto de 2000 por ocasião do lançamento da pedra fundamental da Paróquia da Ressurreição no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Dom Ivo, o prefeito Osvaldo Nascimento da Silva e o padre Celito Moro que era pároco na época e muito colaborou para a construção da Igreja que agora está sob a direção do padre Bertilo Morsch. E o padre Celito agora é pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Bairro T. Neves e no dia 8 comemora seu aniversário.

Hoje: às 18h como acontece todas as segundas-feiras no Santuário da Medianeira é celebrada a missa. E hoje para os seguidores do saudoso bispo a celebração tem um significado especial.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Babette, Casa do EPI, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Unimed, Clínica Borsatto, Xelymavi, Dr. Adair Marques, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Posto São Marcos, Churrascaria Bovinu’s, Sibrama, HCAA, Multipress, Restaurante Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Beliva Distribuidora, Ponto da Dieta, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Redemac Potrich, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Vigilare, Bella Trento, Mecânica Medianeira Randon, Madeireira Cerrito, Duque Auto Posto, Guigu’s Gás, Rodas e Cia, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Iriart, Ravanello Restaurante, Moinho Santa Maria, Casa do Pastel, Estação Rodoviária, Tiane Jóias, Irmãos Marchesan, Sindisama, Benetti Móveis de Gramado, Acolher em Casa, Dom Corleone Alimentos, Ótica Noal.