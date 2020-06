18 de junho de 2020

Audição: Nos últimos tempos surgiu em nossa cidade inúmeras lojas especializadas com profissionais qualificados no setor, antigamente era só dor de ouvido, mas como o tempo passa as pessoas podem perder a audição. Para quem já testou passar uma noite num show de rock ou semelhante, no dia seguinte estará em seus ouvidos aquele gigante som. É igual em alguns eventos onde o som é mais alto do que as pessoas falam, o que acaba perturbando a audição. Com isso os fonoaudiólogos recomendam a prevenção. Aquele zumbido no ouvido pode ser até a cera acumulada, a limpeza deveria ser feita a cada seis meses em um otorrinolaringologista, pois só o cotonete não tira a cera, ele acaba a empurrando. Portanto quando não se sentir bem procure um profissional.

Comida e sono: O café da manhã avisa que o dia começou e regula os hormônios, principalmente o do estresse, então não pule essa refeição. No jantar aposte em algo leve com legumes, vegetais ou carne, e uma fruta e faça isso pelo menos duas horas antes de dormir, se ficar com fome depois aposte em chás tranquilizantes ou água. Escolha alimentos que estimulem o sono e priorize-os no jantar como banana, amêndoas, aveia, lentilha. Para um sono tranquilo evite consumir fontes de cafeína oito horas antes de dormir. O lanche da tarde pode conter proteína e gordura garantindo que no jantar você não estará com tanta fome. E não esqueça de beber água, manter rotina de atividades físicas, evitar eletrônicos uma hora antes de dormir. Cada pequena mudança vai proporcionar um sono tranquilo e de descanso para que no dia seguinte você possa cumprir todas as suas atividades.

Tendinite: É a inflamação dos tendões, que ligam os músculos aos ossos. Normalmente é desencadeada pelo esforço repetitivo, sobrecarga ou trauma e aparece com dor persistente no local, limitação do movimento e fraqueza, afeta tanto homens quanto mulheres com maior incidência a partir dos 35 anos. O diagnóstico pode ser feito além de análise clínica com ultrassonografia ou ressonância, que levam a um tratamento com analgésicos ou anti-inflamatórios, bem como com fisioterapia. Com os cuidados pode desaparecer por um tempo e depois retornar, por isso é importante seguir as recomendações médicas.

Bruxismo: É quando você range ou aperta os dentes, pode ser durante o sono ou durante o dia. O do sono pode estar relacionado a problemas de respiração e o do dia relacionado ao comportamento e ao hábito, sendo muito praticado em situações de estresse e nervosismo. Os sintomas vão de dores na musculatura facial, retração da gengiva e lesões nos dentes podendo chegar até a dores de cabeça e dores de ouvido. Não há tratamento, apenas formas de amenizar o problema, no do sono recomenda-se o uso de placas de acrílico que relaxam a musculatura e protegem os dentes. Já para o dos dias o melhor são lembretes para parar de apertar os dentes.

Ansiedade: Muitos alimentos ajudam no combate a ansiedade ou pelo menos no seu controle. Na hora em que pensar em comer tudo o que vê pela frente lembre-se de que a banana é uma forte aliada, bem como o salmão e a sardinha. É importante manter o consumo regular de fibras que estão nas frutas, nos legumes, feijões e cereais integrais. Na refeição diária é bom incluir três a quatro porções de legumes e verduras, três porções de frutas, três porções de laticínios (iogurte, leite, queijo), carne e ovos. E além desses cuidados tente não descontar na comida suas frustrações e sentimentos.

Câncer infantil: Não faltam por toda a parte organizações que tratam deste assunto e elas buscam recursos diretamente com as pessoas, mas deveria existir um controle de quanto se arrecada e quanto se gasta. As intenções são boas e sabemos o quanto esse mal atinge os pequenos. Em nossa cidade existem vários voluntários que trabalham em campanhas para oferecer estrutura para recuperação das crianças.