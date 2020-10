Sapataria do João

25 de outubro de 2020

Consertos de sapatos em geral na Dr. Turi, 2132, pelo João Luiz Ilha que garante que sempre é bom consertar aquele calçado que você gosta e apresentou algum problema. O atendimento é das 7h às 16h45 dúvidas ligue para 99112-8965. E hoje é o dia desse profissional cuidadoso e dedicado, parabéns aos sapateiros pelo seu dia.

Frei Galvão: um frade brasileiro que foi o primeiro santo nascido no Brasil famoso por seus poderes de cura. Ele foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 11 de maio de 2007.

Aniversário: hoje comemorações por Caçapava do Sul e Alegrete.

