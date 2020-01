16 de janeiro de 2020



Nasceu na Itália em 1795 e faleceu em 1850, é um marco histórico na vida da igreja e na família Pallotina, quando se fala em Pallotti devemos lembrar sempre de Santa Maria e o serviço que a congregação presta no mundo religioso, são verdadeiros empreendedores na parte espiritual e também com ampla dimensão, principalmente na formação e no ensino. Vamos voltar ao passado para lembrar a Pallotti no final da Presidente Vargas, quantos empresários daqui saíram preparados para enfrentar o dia a dia, não vamos citar nomes para não constranger ninguém, mas foi na cerâmica, serralheria, gráfica e outros segmentos. O berço da congregação era em Vale Vêneto, quantos talentos prosperaram por todo o Brasil e o quanto construíram em nossa cidade, Santa Maria é grata por ter tanto privilégio na formação de pessoas que precisavam destes ensinamentos. São Vicente Pallotti foi um grande sacerdote que espalhou seu trabalho pelo mundo, é reconhecido como santo em 20 de janeiro de 1963 pelo Papa João XXIII. Como denomina o mundo católico, era um gigante como santo e apóstolo de Roma, também chamado com Pai dos Pobres. A família Pallotina com as irmãs, irmãos e leigos sentem-se agradecidos em poder seguir os ensinamentos e o caminho deste grande santo