São Pio de Pietrelcina

23 de setembro de 2020

No dia 23 de setembro de 1968 morreu em San Giovanni Rotondo, na Itália, o santo que carregou no seu corpo as chagas de Jesus em suas mãos e pés durante 50 anos. Tantas realizações chegava a confessar de 15 a 19 horas por dia atendendo os fiéis. Às 5h uma multidão o aguardava diariamente para assistir à celebração de sua missa. Ele criou um grupo de orações que logo se espalhou pelo mundo inteiro e em 1991 já marcava 40 nações com mais de 300 mil participantes, foi uma construção espiritual, mas deixou a material também. Construiu um hospital com 1,2 mil leitos e que hoje é destaque na Europa pelo atendimento e aparelhamento, tudo prestado gratuitamente e com uma logística para buscar as pessoas em casa. Padre Pio recebeu a visita do padre polonês Karol Wojtyla que estava em Roma para estudar e como ouviu muito sobre o Padre Pio quis conhece-lo. Ao se confessar o padre lhe disse ‘o senhor vai ser Papa e vejo sua batina branca manchada de sangue’. Ele ouviu as palavras e respondeu que geralmente os papas eram italianos. E mais tarde o padre polonês passou a chamar-se João Paulo II, o papa que tanto fez pelo Brasil e pelo mundo. Em 1999, o papa reconheceu o primeiro milagre e lhe concedeu a honra de beato, três anos depois a cura inexplicável de um menino filho de médicos e o papa lhe concedeu o título de santo. São fatos em síntese porque são necessárias páginas para contar o trabalho de evangelização que ele realizou pelo mundo.

Em nossa região: em Santa Maria ao entrar na Paróquia de Fátima está a imagem de Santo Pio e ao lado a de João Paulo II. Sempre dia 23 de cada mês é celebrada a missa pelos devotos e presentes e existe uma Associação Santo Pio para fins sociais ali na Paróquia. E em frente, na Praça entre a Professor Teixeira e a Presidente Vargas está o busto que assim que passar a pandemia será inaugurado. É um trabalho de construção e manutenção pela Construtora Jobim, na qual o Gustavo é devoto com sua família e no prédio Santo Pio na José Bonifácio, às segundas-feiras na capela é celebrada uma missa e nas quartas-feiras nas torres do Espírito Santo na Venâncio Aires.

Faxinal do Soturno: no Cerro Comprido, no alto do morro, Claudio Casassola (in memorian), casado com Lourdes Pauletto, foi para o Estados Unidos e começou a tomar conhecimento de Santo Pio e junto a comunidade da Quarta Colônia e devotos construíram a Ermida em que anualmente é feita uma festa com a presença de devotos de todas as partes. No segundo e quarto domingo de cada mês, lá no alto do morro é celebrada missa às 15h, agora com a pandemia foi suspenso inclusive o acesso ao local. Sugerimos para quem é católico e carrega consigo a espiritualidade e a fé que conheçam a história com profundidade de Santo Pio e de outros santos que tem relatadas suas histórias com assuntos interessantes, principalmente neste ano.

ORAÇÃO A SÃO PIO

Jesus, vitória e prêmio de todos aqueles que vivem fiéis ao Evangelho, em particular, na participação dos teus sofrimentos, com firme confiança, te pedimos a glorificação, também nessa terra, de São Pio de Pietrelcina. Ele viveu marcado, por 50 anos, pelas tuas chagas nas mãos, nos pés e no lado do coração. Amou-te sem medida, dedicando-se ao bem de todos. Suplico-te, concede-me, por intermédio de São Pio, a graça que desejo ( peça a graça que deseja alcançar com muita fé). São Pio, continua a abençoar-me do céu. Amém. Ave-Maria…