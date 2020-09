29 de setembro de 2020

Comemora-se no dia 29 de setembro, é o protetor dos filhos de Deus e de sua Igreja, é o arcanjo da justiça e do arrependimento e padroeiro nas batalhas, dos paraquedistas e paramédicos. E era costume dos mais antigos dizerem que como em setembro chovia muito era o mês das Enchentes de São Miguel. Também no dia 29 São Gabriel padroeiro da diplomacia, dos operadores de telefonia, carteiros, internautas e radialistas. E ainda São Rafael é o padroeiro dos cegos, médicos, sacerdotes, viajantes, soldados e escoteiros.

Capela são Miguel: na rua Paraíba, o vendaval de 2017 destruiu o telhado que já foi recuperado e a comunidade do local mantém essa capela que é tradicional com seus salões de festas e pertence a Paróquia da Ressurreição.

Farmácias: num domingo de setembro à tarde na Rua do Acampamento nenhuma estava aberta, mas a mídia divulgou na semana que a Panvel e o Grupo Dimed pretendem abrir ainda nesse ano 65 lojas no estado, pois lançaram no mercado a venda de ações e faturaram mais de R$ 1 bilhão em julho. É uma disputa desse mercado entre as grandes redes, mas nem assim o medicamento reduz de valor.

Restaurando: com a pandemia fortaleceu a tele-entrega, pague e leve para casa e surge em grandes cidades as lojas de pátio dentro dos condomínios, sem funcionários, com tudo eletrônico em que a pessoa tem ali um mercadinho com o que é de urgência e sem transtorno de deslocamento. É semelhante a mercearia do passado que tanto prosperou e hoje ainda se mantém com o surgimento dos mercados de família que abrem inclusive aos domingos.

Oração ao Sagrado Coração de Jesus



Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança.

Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis, Vós que fizeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar.

Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, Divino Coração, como preciso alcançar esta graça: (pede-se a graça com fé).

A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de Vós espero com fé e confiança; (pede-se novamente a graça).

Fazei, Sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance esta tão grande Graça; e para Vós agradecer, divulgarei esta Graça para que os homens, aprendam a ter fé e confiança em Vós.

Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta luz esta nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.

Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós, Sagrado Coração de Jesus, aumente ainda mais a minha fé.

Amém.

