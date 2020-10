18 de outubro de 2020

Nesta data comemora-se o dia do médico, somando-se aos enfermeiros e técnicos operadores da saúde, dá para imaginar o ano quase findando no trabalho que tiveram com a pandemia e o quanto devemos valorizar o profissional que também tem seus problemas para resolver como todos nós, mas que fez o juramento e acima de tudo deve cumprir sua missão a contento para satisfação dos pacientes. Que São Lucas Evangelista, padroeiro dos médicos, pintores e artistas, lá no céu interceda junto a Deus pela proteção a esses profissionais e ilumine a cada um deles para que possam cumprir a missão escolhida.

Capão da Canoa: o feriadão foi atrativo, prepare a temporada. Alugue agora para conseguir bons preços, temos 1 dormitório para até 4 pessoas com sacada, churrasqueira, elevador e garagem a duas quadras do mar, bem no centro. Ligue 55 98407-1000.

Brasília: na capital federal e no centro do país parece que pouco acompanharam as celebrações da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que foi no dia 12 junto à festa das crianças. Será que algum gestor público e político com responsabilidade olhou para a imagem e pediu a ela lá do céu a sua intercessão junto a Deus para rogar por todos nós e por todos eles? Porque a semana a começar pela decisão do ministro do STF em colocar em liberdade um preso, líder empresarial da droga, criou uma polemica e um desgaste, quem assistiu a sessão de quinta-feira pode fazer uma bela leitura. Mais um indicativo como diz o senador Lasier Martins ‘a nomeação dos ministros e o tempo que lá permanecem deve ser revistos’. Mas além disso outros episódios aconteceram no Brasil. Nossa Senhora não teve o pedido de alguns e diante disso fiquem atentos ao quanto o Ministério Público e a Polícia Federal devem investigar a aplicação do dinheiro para o coronavírus. Alguns nada temem, igual aos marginais, com tanta segurança, vigilância e monitoramento eles desafiam as autoridades. O que iam fazer os seis abordados na região de Caxias num Voyage? Agora os policiais na certa vão responder um inquérito e um processo e cabe ao judiciário julgar. Pessoas de bem já deram a sua sentença de isenção total. Como dizem alguns ‘tem que cortar o dinheiro e o patrimônio das facções aí o crime vai diminuir’. E aqui no estado foi registrada redução nos roubos de carros, comemorada, mas ninguém falou que a Ponte da Amizade lá em Foz do Iguaçu estava fechada, e agora voltou a ser aberta. E mais um domingo para caminhar, conversar e acompanhar as notícias que sempre vão lhe agradar, além da campanha eleitoral.

