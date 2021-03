São José: Guarda e protetor da família

19 de março de 2021

Hoje o mundo católico comemora essa data. Em qual cidade do país não encontramos um santuário ou uma igreja deste santo? Até em nomes de cidades ele está. Em Santa Maria é mencionado e padroeiro do Instituto São José, um educandário exemplo de educação no estado. Temos também o bairro São José, sem falar nas imagens por toda parte. Em 8 de dezembro de 2020, dia da Imaculada Conceição, foi indicado como padroeiro para 2021 da Igreja Católica. Em Itaara ele é padroeiro do município e protetor do trabalho e dos trabalhadores. Que interceda pelos doentes e para quem busca um emprego, é só ter fé que alcançará o pedido. Pelo momento da pandemia sempre às 19h pela Rede Vida de televisão é transmitida a missa de São José do Rio Preto, em São Paulo de segunda a sexta-feira. E hoje geralmente às 18h também na Rede Vida o arcebispo de Aparecida celebra missa todas as semanas. Também nesse dia foi lançado pela arquidiocese local em 2012 o Projeto Evangelizar, por Dom Hélio nosso arcebispo em que na terceira segunda-feira de cada mês, às 9h era celebrada missa do Santuário e transmitida ao vivo pela Rede Vida de televisão, o que pela pandemia não tem acontecido. Neste dia de São José que é pai adotivo de Jesus e protetor da família, dos trabalhadores e também da Igreja. Mensalmente nessa data no Santuário da Medianeira na missa às 18h é lembrado Santo Ivo e sempre está exposto a relíquia do padroeiro dos advogados, nessa celebração sempre no dia 19 o dr. Edson Domingues se faz presente, um dos advogados mais antigos de Santa Maria.

Esperança: que Nossa Senhora da Esperança interceda por todos nós, pela volta à normalidade e que todas as pessoas desempregadas consigam um lugar para trabalhar e dar suporte à sua família.

Final de semana fique em casa: qualquer sinal anormal consulte médico ou posto de atendimento: febre, cansaço ou fraqueza, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, alterações no olfato ou paladar, diarreia.

Programa A Cidade: amanhã das 10h às 12h, além das entrevistas como sempre, vamos focar novamente na educação fiscal, na importância e conscientização do contribuinte junto com seu contador reter a porcentagem em benefício de entidades que precisam dessa verba em Santa Maria. Segundo a receita a previsão seria de R$ 24 milhões, mas no ano passado só deixaram de ir a Brasília R$ 2 bilhões. A declaração do Imposto de Renda encerra dia 30 de abril às 23h59. Já que estamos recolhidos prepare seu imposto antecipadamente e não esqueça o bom projeto da educação fiscal municipal. E vamos fazer amanhã também uma síntese das empresas que nos deram apoio nesses 23 anos de circulação impressa do Jornal A Cidade, na 101.9. Dúvidas mande e-mail para a Rádio Imembuí.

Obras municipais: pouca chuva, a estiagem convida a prefeitura para que lance operação tapa-buracos por toda a cidade, porque não são poucos. Ela vem fazendo, mas não é o suficiente. Inclusive em algumas ruas recordamos que foi feito há pouco tempo e eles voltaram, tudo para preservar e conservar os veículos que ali transitam. Falta material, equipamento, mas dinheiro acho que não, pois com o pagamento do IPTU e demais encargos, mesmo diante da pandemia o contribuinte correspondeu. E a construção civil que também é uma receita considerável são as fontes de arrecadação do município. Mesmo remendando, mas que seja aproveitado o momento atual. E porque a rua Jorge Abellin que começa na Avenida Medianeira ao lado da Justiça Eleitoral foi asfaltada só em uma parte lá no final e o calçamento que foi consertado voltou a abrir buracos? E as demais obras deve ser dada continuidade porque têm recursos federais. Não tenho andado pelo interior, não sei como estão as estradas.

Cecilia Roveda: na localidade de Furninhas, em Nova Orleans próximo a Criciúma e Tubarão em 1931 com 11 anos de idade foi abusada e morta pelo autor quando voltava da escola. Nesta região residem dezenas de famílias Roveda já na quarta geração e a comunidade e devotos construíram uma pequena capela aonde já constam agradecimentos por graças alcançadas. E anualmente no mês de São José a comunidade celebra a festa do padroeiro dos trabalhadores e para lembrar também o fato e a esperança da beatificação da menina Cecilia. Com a pandemia desde o ano passado o encontro da Família Roveda e as celebrações religiosas nessa comunidade não acontecem. A foto mostra a capela da menina Cecilia Roveda.

Ivo Multimarcas: a empresa com mais de 50 anos do Ivo e da Madalena estão felizes pelo nascimento em Porto Alegre de mais um neto, o Pietro, filho da Camila e do Diego, e irmão do Luca. Nasceu dia 17 de março de 2021.

Visita: meu vizinho agora com toda estrutura para iniciar a gigantesca obra na Acampamento do Cristo Rei, como destacou o Gustavo na entrevista, ele é o rei. E a Rua do Acampamento por ser e primeira que deu origem à cidade é conhecida por todos, é justo que se faça aqui um grande empreendimento. E cada torre vai trazer o nome de Maria, são quatro: Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Salete e Nossa Senhora Guadalupe. Quando ele escolheu o nome Cristo Rei, foi iluminado pelo Espírito Santo. Sintonize amanhã das 10h às 12h na Imembuí a sua entrevista nesse primeiro momento e nos próximos dias ele falará sobre o Centenário Residence School. Várias pessoas presentes como o Tonho da Minami, o primeiro engenheiro que trabalhou com o Gustavo e o Indio chefe de vendas desta obra.

