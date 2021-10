4 de outubro de 2021

SÃO FRANCISCO DE ASSIS: Festa: 4 de Outubro ORAÇÃO- Dinheiro no braço direito. D Francisco nasceu em Assis, Itália, 1182. Faleceu na tarde de 3 de outubro de 1226. De uma vida juvenil despreocupada e mundana, depois de usar misericórdia para com os leprosos (Testamento), converte-se ao Evangelho e viveu-o com extrema coerência, em pobreza e grande alegria, seguindo o Cristo humilde, pobre e casto, conforme as bem-aventuranças. Junto com os primeiros irmãos que o seguiram, atraídos pela força de seu exemplo, pregou por todo o lugar o amor do Senhor, contribuindo para a renovação da Igreja. Enamorado do Cristo, concentrou na contemplação do presépio e do calvário, sua experiência espiritual. Fundou a Ordem Franciscana. É o patrono da ecologia e foi proclamado também patrono da Itália. Hoje, o santo que a maior parte diz que é o protetor dos animais, mas ele defende a ecologia, a natureza e é modelo de vida, de humildade e semelhante. E na paróquia de Fátima, que ontem aconteceu 11 batizados, é um bom caminho, indica que as famílias querem se preparar e hoje as 19 horas missa por ser dia de São Francisco. E que ele continue intercedendo por Santa Maria, conheça a história do convento São Francisco na medianeira e quem ao conhece a UFN em Santa Maria. É um êxito sem igual. ORAÇÃO: Senhor,

Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.

Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,

Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.

Onde houver Discórdia, que eu leve a União.

Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.

Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.

Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança.

Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.

Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!

Ó Mestre,

fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando, que se recebe.

Perdoando, que se é perdoado e

é morrendo, que se vive para a vida eterna!

Amém