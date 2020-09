Santuário da Medianeira

18 de setembro de 2020

Ela é padroeira do estado e no passado pessoas visionárias do futuro construíram aqui o Santuário e toda estrutura e logística para ser a sede de Nossa Senhora Medianeira que atrai multidões durante o ano todo e principalmente na Romaria. E através da comunidade a estrutura social também foi construída, o Altar Monumento e um grandioso parque que tem espaço para bons eventos e investimentos. O que falta atualmente por falta de recursos é a construção da calçada da Avenida Medianeira até o Centro de Eventos Dom Ivo Lorscheiter. O investimento não é de grande porte, mas não é tão fácil. Já abordamos esse assunto, sei o quanto foi pedido para a prefeitura, mas nós diríamos mais, tantas empreiteiras daqui que investem em nossa cidade e conquistaram bons contratos, têm todo material, poderiam construir em parceria entre elas essa calçada tão importante para o Santuário e para os pedestres.

E a partir de hoje até domingo no Salão Paroquial, pelas senhoras voluntárias estão sendo comercializados doces artesanais. Vale a pena comprar para degustar e colaborar com as despesas do Santuário. E no domingo, Dia do Gaúcho, às 10h Missa Crioula e após risoto para levar para casa é só fazer a reserva pelo telefone 3027-5733 ou 3221-4085 e não precisa levar vasilhame, pois já vem pronto e embalado, e são entregues pelo sistema Drive Thru.