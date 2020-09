19 de setembro de 2020

No dia 19 de cada mês às 18h no Santuário da Medianeira é celebrada a missa para relembrar a Romaria do padroeiro dos advogados que acontece em 19 de maio e sempre com a presença da relíquia trazida da França pelo saudoso Dom Ivo.

ORAÇÃO DO ADVOGADO

Ó Deus justo e Santo, por intercessão de Santo Ivo, apóstolo da caridade e defensor da justiça, assisti e fortalecei os advogados es os Juízes, os cultores e os intérpretes do Direito, para que jamais se afastem da retidão e da equidade. Pratiquem eles a justiça, para que se consolide a paz! Exerçam a caridade, para que reine a concórdia! Defendam os fracos, para que não triunfem o mal e o sofrimento! Que Santo Ivo seja nosso protetor e advogado junto a Vós; para que, imitando seus exemplos, sejamos também nós santificados e salvos. Tudo isto Vos pedimos, ó Pai, por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Nossa Senhora da Salette

Data comemorada em 19 de setembro. Ela apareceu no Monte da Salete, no Sul da França, aos pastorinhos Maximino e Melânia e pediu-lhes oração e a conversão de todas as pessoas. Em nossa cidade a capela desta santa é no bairro Nonoai, na rua 24 de fevereiro e pertence à Paróquia da Ressurreição.

Oração a Nossa Senhora da Salette

LEMBRAI-VOS, Ó Nossa Senhora da Salette, das lágrimas que derramastes por nós, no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede se, depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso, Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo, e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. AMÉM.

Nossa Senhora da Salette, Reconciliadora dos pecadores, Rogai sem cessar por nós que recorremos a vós!

Santuário da Medianeira: continua a feira dos doces até amanhã meio dia e também no domingo, galeto e risoto para levar devidamente embalados. E às 10h Missa Crioula no Santuário.