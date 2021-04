29 de abril de 2021

Hoje, comemora-se Santa Catarina de Sena, que nasceu em Sena. Leia a história dessa Santa, sobre sua bondade. Ela era analfabeta e foi ouvida até pelo papa, saiba mais sobre esta santa. Temos em Santa Maria a paróquia de Santa Catarina no Bairro Itararé. Ela é considerada protetora dos estudantes e também protetora contra os acidentes de trabalho. E neste sábado, que é feriado, peça intercessão de São José, Santo Pelegrino, a interseção de sua fé. Pela paz geral neste País. APARECIMENTO DE SANTOS: Sabemos que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, apareceu para três pescadores. E no litoral do Paraná, em 1630, as margens do Paranaguá, um pescador nas suas redes pescou uma imagem de Nossa Senhora. Levou para casa durante muito tempo, e passou chamasse Nossa Senhora do Rocio. Considerada e rainha do Parará. E nesta semana, um pescador em São Pedro do Sul, achou nas suas redes a imagem de Iemanjá, para quem frequenta Capão da Canoa, lá está a imagem de Iemanjá, que este pescador guarde está imagem, poderá ser promissor está aparição. E lembre-se também quantos santos apareceram para os pescadores. São sinais da fé e o quanto as pessoas precisam de uma caminho para ter o rumo certo, para evitar coisas ruins.