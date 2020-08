Santo Pio de Pietrelcina

22 de agosto de 2020

O santo que dedicou sua vida pela evangelização, carregou durante 50 anos as chagas de Jesus, apontou um padre Karol Wojtyla que seria papa, o que realmente aconteceu, onde tivemos desse polonês o papa João Paulo II, que beatificou e canonizou o padre Pio. Obras sociais por ele foram construídas onde destaca-se um hospital para 1,2 mil pacientes com atendimento gratuito e veio a falecer no dia 23 de setembro de 1968. Em Faxinal do Soturno, no Cerro Comprido foi construída uma Ermida que recebe devotos sempre aos domingos e em novembro tem a grande festa do santo, só que agora o acesso está fechado em vista da pandemia. Em Santa Maria na Paróquia de Fátima na entrada está a imagem do santo e ao lado o Papa João Paulo II, e no dia 23 mensalmente os devotos participam das celebrações agradecendo ao santo pelas graças alcançadas e ao mesmo tempo pedindo.

FEICOOP: a arquidiocese de Santa Maria e o Banco da Esperança que anualmente em julho realizam essa grande feira de âmbito internacional pela presença e representações de países do Mercosul e que sempre supera os 700 expositores. É uma semana em que a cidade é movimentada e o principal é a valorização e mostra do que a economia familiar produz. Neste ano foi adiada para dezembro, de 10 a 13, mas agora prevendo o que poderá acontecer de agora em diante não vai acontecer presencialmente e sim via internet com palestras, seminários sobre economia solidária e agricultura familiar. O Banco da Esperança e toda a equipe já está se mobilizando e preparando os seminários e o formato deste evento que tem na coordenação Irmã Lourdes Dill. No entanto todos os sábados das 7h às 13h acontece a feira direto do produtor ao consumidor. Na foto registramos o idealizador desse projeto, saudoso bispo Dom Ivo Lorscheiter, em que está em uma das aberturas da FEICOOP.

Programa A Cidade: é o espaço do Jornal na Rádio Imembuí, hoje das 10h às 12h acompanhe as entrevistas sobre portão eletrônico quem mora em prédios sabe os problemas, CRVA sobre transferência e emplacamento, como surge um mestre de obras, como é bom ver colaboradores que aprendem e passam a ser empresários. Envie sua opinião e nos acompanhe pela live no Facebook da Rádio Imembuí. É de suma importância para nós e a você que está distante e é empresário fortaleça sua marca, sua produção e sua amizade. Estamos à disposição 55 98407-1000. Acompanhe o editorial deste sábado e na segunda em nosso site vamos abordar que Santa Maria é um canteiro de obras.

Sábado e domingo: já falamos e colocamos mais uma vez sobre a conscientização de cada uma, até na hora da missa saiba utilizar o seu espaço, mantenha o distanciamento e use máscara, mas principalmente colabore com os empresários de restaurantes e bares que atraem movimento, até nos postos de combustíveis, para não prejudicar o investidor que pode ter até o alvará cassado. Se quiser beber leve para casa e evite aglomerações na via pública. Convidamos a região central a vir a Santa Maria, hoje o comércio abre até às 15h e os shoppings até às 19h, sempre vai encontrar algo para conhecer ou fazer. E quando for às compras no mercado, só uma pessoa da família e anote para ser breve. Se todos que tem pets cuidam e zelam por eles, se a coletividade no geral assim procedesse com o lixo teríamos sempre uma cidade limpa e organizada. Responsabilidade, autoestima, saúde e bem-estar se conquistam pela vontade de cada um. E faça uma reflexão da semana que vivemos e o que apuramos de acontecimentos principalmente os espetáculos lá por Brasília e diante disso pense na escolha para as próximas eleições, não deixe para a última hora.

Folclore: é uma data comemorativa em 22 de agosto. Sabemos o quanto pelo Brasil todo em algumas cidades é valorizado e incentivado esse segmento. Na região central Caçapava do Sul sempre realiza uma semana de atividades, inclusive trazendo apresentações internacionais. Neste ano na certa vai acontecer via internet para não passar em branco.

Feira do Livro: via redes sociais hoje às 17h será lançada no Teatro Treze de Maio. Reinventada acontece de 1º a 6 de outubro pelas redes sociais.

Mesa Brasil: dia 17 foi assinado um termo de acordo para compra pelo SESC de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Serão mais de 60 entidades beneficiadas, um incentivo ao cooperativismo. E uma das cooperativas a fornecer é a Cooperativa de Assentados da Fronteira, de Livramento. É o SESC atuando com intensidade na parte de valorizar a produção e acima de tudo beneficiar pessoas que tanto precisam. Pedro Saccol Filho é o responsável pelo SESC Santa Maria.

CEEE: a mídia na semana anunciou que no primeiro semestre o prejuízo foi de R$ 1 bi. Só de ICMS ela deve para o estado R$ 3,2 bi, dinheiro que faz falta para o setor empresarial. Agora se o empresário cobra do consumidor ICMS e não recolhe, vai preso, aqui tivemos vários casos. E agora as operadoras estão avisando que vem pela frente o corte de luz para quem não pagou.

Pronampe: sancionado ontem pelo governo federal, mais uma vez abriu a mão para ajudar pequenas empresas e na sexta-feira outros decretos beneficiando autônomos como advogados e corretores de imóveis. E na quinta-feira é necessário destacar o trabalho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse ‘defendo os trabalhadores, mas precisamos pensar no Brasil’. O Senado deu um canetaço contrário ao veto e quer explicações do Ministro da Fazenda pelo que ele teria dito e com isso o funcionalismo não terá aumento até 2021, é como disse Maia ‘receberam durante a pandemia corretamente, não é justo que tenham aumento enquanto os demais não tiveram’. Mas ninguém fala dos setores públicos que pouco trabalharam nesse período. Direitos sim, deveres não. Quem semeia colhe.