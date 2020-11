Santo Pio de Pietrelcina

11 de novembro de 2020

Anualmente no terceiro domingo de novembro é celebrada a festa com missa e almoço no Cerro Comprido em Faxinal do Soturno, neste ano em vários momentos não tivemos a missa no segundo e terceiro domingo de cada mês. Até o presente algumas vezes aconteceram e agora está agendado não a festa e nem o almoço, mas uma missa no dia 22 de novembro às 15h possivelmente em frente a Ermida, porque a capela é pequena para acolher todas as pessoas que celebram este santo que tem uma brilhante história e que previu quem seria o futuro papa, que foi João Paulo II. Nos acompanhe pelas redes sociais, mas com tempo bom a missa vai acontecer, aproveite para fazer um passeio pela Quarta Colônia. FOTO ERMIDA

Escola Municipal Adelmo Simas Genro: foi criada em 11 de novembro de 2003 na Nova Santa Marta, para nós é gratificante quando anunciamos criação de escolas. Só que ultimamente está lento esse segmento.

Cemitério municipal: se você quiser visitar deve agendar horário pelo 3223-1616. O horário de agendamento é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30, e a permanência é de no máximo uma hora e meia.

São Cristóvão: é o santo que carregou Jesus para atravessar o rio e reclamou do peso, disse ele: ‘até parece que estou carregando o mundo’ e Jesus respondeu: ‘realmente’. Em Santa Maria encontramos a imagem por toda parte e quem é católico no seu bolso e em seu carro está São Cristóvão, que ele proteja e abençoe os motoristas e seus acompanhantes. Na Paróquia de Fátima anualmente é realizada festa com benção aos veículos, bem como em Camobi. No Bairro Uglione, mais conhecido como Vila Goiânia encontramos uma capela de São Cristóvão, queremos destacar que todos os bairros da cidade têm capelas com santos conhecidos e geralmente aos sábados ou domingos acontece a celebração das missas e a comunidade trabalha para manter a capela e o salão paroquial. Seja curioso percorra nossas vilas e bairros e você vai encontrar o santo de que você é devoto.

Vinho gaúcho: a Associação Brasileira de Enologia promoveu em Bento recentemente na sede, mas com live para o Brasil e o mundo com destaque a 700 kits com 10 comentaristas, fez parte Galvão Bueno que também cultiva parreirais em nosso estado, sobre a produção de vinho no Brasil, participaram 56 vinícolas e quase 400 amostras. 16 rótulos gaúchos foram destaque, o que demonstra a qualidade da nossa produção.

