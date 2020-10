8 de outubro de 2020

‘Sacerdote, amigo dos pobres e padroeiro dos juristas’, esta frase está no livro escrito pelo padre Philippe Roche, francês que lá em Treguier na França em 2007 carregou o crânio de Santo Ivo. Desta cidade que o saudoso Dom Ivo foi buscar a relíquia em 1982 e está até hoje no Santuário da Medianeira e a Romaria Mundial acontece em Treguier sempre em 19 de maio de cada ano. E o padre francês mora em Florianópolis, há uns quatro anos conversei com ele, sabia da Associação dos Advogados locais e que aqui tinha uma Relíquia. Perdi o contato e na última viagem a Florianópolis na continuação da Rua Frei Caneca próximo ao Presídio Central avistei uma capela de Santo Ivo, lá cheguei e encontrei o padre e me disse que lá é o Mosteiro Santo Ivo que sempre está focado na ajuda às pessoas que mais precisam. Anualmente ele acompanha uma excursão para a França durante 15 dias que neste ano foi adiada e vai acontecer em junho de 2021 e para quem é advogado ou operador do Direito que quiser participar o ponto alto é conhecer o santuário de Santo Ivo na França.

