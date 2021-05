Santo Ivo: Uma data muito importante para os fiéis

19 de maio de 2021

Santo Ivo: É o padroeiro dos advogados, se os colegas, profissionais jurídicos, seguissem os textos do Santo Ivo, na certa os rumos seriam outros e haveriam mais lealdade e bom senso por parte de alguns. O próprio parlamento brasileiro, não corresponde aos anseios de quem lhe outorgou poderes para representá-los. O decálogo do advogado redigido por Santo Ivo:

Santo Ivo nasceu na Bretanha, França no ponto alto hoje é a Romaria na Catedral de Tréguier e é de lá, que o saudoso Dom Ivo trás para Santa Maria uma relíquia 1982, a qual está no Santuário da Medianeira, e que deu origem a criação da associação dos advogados católicos por Dom Ivo de Santa Maria. E mensalmente, no dia 19 de cada mês é celebrada a missa. E no passado tínhamos uma romaria, com os advogados e seus devotos. No bairro Dom Antonio Reis os moradores construiriam uma capela e o padroeiro é Dom Ivo. Nesse Domingo terá missa as 10 horas para levar para a casa risoto e galeto. Uma das igrejas que conheço pelo Brasil de Dom Ivo é em Florianópolis, na Rua Delminda Silveira, nº 816, Bairro Agronômica, é a Igreja São João Batista e Santo Ivo que tem como padre Philippe Roche que morou em Tréguier e escreveu o livro, sobre os advogados. E todos os dias às 17 horas celebra a missa em Floripa, é bem próxima a penitenciaria estadual. Registramos as fotos do altar monumento e ao seu lado está sepultado Dom Ivo, bem como a relíquia que se encontra no santuário. E na próxima semana, divulgaremos a capela em Florianópolis e o mosteiro.