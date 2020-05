Santo Ivo e Santa Paulina

19 de maio de 2020

Para quem é devoto e busca a intercessão desses santos pela paz, pela harmonia e em busca de consolidar seus objetivos, a fé é o caminho. 19 de maio é uma data marcante para o mundo católico.

Santo Ivo: padroeiro dos advogados, defensor dos pobres. Nasceu em 17 de outubro de 1253 na Bretanha, onde lá foi construída a Catedral de Tréguier. Não neste ano, mas anualmente nesta data acontece uma das maiores romarias da Europa que reúne milhares de advogados. Saudoso Dom Ivo Lorscheiter de lá ganhou de presente do arcebispo de Tréguier a Relíquia de Santo Ivo, que chegou em Santa Maria em 1982, ela encontra-se até hoje no Santuário da Medianeira e sempre em 19 de maio às 18h a Relíquia é postada sobre o altar, e pelo que se sabe é a única do Brasil. Hoje na celebração das 18h na certa o Santuário vai recordar este santo. E o saudoso bispo criou a Associação dos Advogados Católicos, e pela sua fé e devoção foi criada a Capela Santo Ivo no Bairro Dom Antonio Reis, inaugurada no ano passado foi construída pela comunidade, até então funcionava no Salão Paroquial. E na Basílica está o Altar Monumento com a imagem de Santo Ivo e ao lado onde foi sepultado Dom Ivo Lorscheiter. E para ter êxito o advogado deve seguir o decálogo do advogado, que possui 10 recomendações.

Oração a Santo Ivo

Santo Ivo, apóstolo da caridade e defensor da justiça, assisti e fortalecei os advogados e os juízes, os cultores e os intérpretes do Direito, para que jamais se afastem da retidão e da equidade. Pratiquem eles a justiça, para que se consolide a paz! Exerçam a caridade, para que reine a concórdia! Defendam os fracos, para que não triunfem o mal e o sofrimento! Sede nosso protetor e advogado junto a Deus, para que, imitando vossos exemplos, sejamos também nós santificados e salvos. Amém.

Santa Paulina: tudo aconteceu em Nova Trento, Santa Catarina, mas ela nasceu em Trento, Itália, em 16 de dezembro 1865 e migrou para o Brasil em 1875 estabelecendo-se em Nova Trento desde criança com sua amiga Virginia, começaram a cuidar dos doentes. Muita pregação, reza, dedicação total. E nessa cidade em 1890 fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição com o motivo de cuidar os mais necessitados e enfermos com problemas de saúde, mas que nunca conseguiram tirar a fé. Como religiosa assumiu o nome de Irmã Paulina de Coração Agonizante de Jesus, fundou escolas, hospitais, lares geriátricos. Em 1903 deixou Nova Trento para cuidar dos velhos escravos e órfãos em São Paulo. Em 1909 foi destituída do cargo de superiora geral, viveu 33 anos no escondimento como simples religiosa até sua morte em 9 de julho de 1942. Pela fé e pelo seu trabalho o Vaticano a beatificou em 18 de outubro de 1991, o Papa João Paulo II esteve em Florianópolis para a celebração e já em 2002, em Roma o Papa João Paulo II a canonizou em 19 de maio. Hoje portanto faz 18 anos que o mundo católico devoto de Santa Paulina tem essa religiosa como um modelo e exemplo de vida e para quem conhece o Santuário impressiona-se com as graças recebidas e como foi construída com rapidez essa obra gigantesca. Com isso cresceu o turismo religioso nesta localidade. Em nossa cidade a Congregação administra a Escola Nossa Senhora Medianeira e temos até um Condomínio Residencial Santa Paulina nos fundos da escola em que as ruas trazem o nome de irmãs religiosas.

Oração a Santa Paulina

Ó Santa Paulina, tu que puseste toda a tua confiança no Pai e em Jesus e que inspirada por Maria te decidiste a ajudar o teu povo sofrido, nós te confiamos a Igreja, que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, os religiosos e todo o povo de Deus.

Santa Paulina, intercedei por nós junto ao Pai, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém.