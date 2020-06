13 de junho de 2020

Neste sábado, 13 de junho, é uma gratidão para mim escrever sobre o santo mais popular do mundo para recordar os imigrantes do passado, meus bisavós italianos chegaram em Bento Gonçalves em 1880 e desse casal formaram uma família de 12 irmãos e se espalharam Brasil afora, por isso tem tanto Roveda nas redes sociais. Com eles trouxeram junto os costumes italianos e não podia faltar Santo Antônio, inclusive onde nasci em Posse Boa Vista, interior de Marau, nas terras dos meus falecidos pais tinha um capitel de madeira em que as pessoas rezavam ali e a família por volta de 1980 construiu de alvenaria e está até hoje lá. Mas os devotos católicos podem observar que em todas as igrejas lá está sua presença. Destacamos aqui no Patronato a Paróquia Santo Antônio que hoje tem missa às 19h e amanhã risoto e galeto para levar para casa, diferente dos anos anteriores e assista pelas redes sociais. Em Bento Gonçalves tem um santuário de Santo Antônio bem no centro da cidade com um sino histórico vindo da Itália. Quem for a essa cidade visite, vale a pena. Porto Alegre no bairro Partenon tem o Santuário de Santo Antônio, bem no alto, um local acolhedor, uma construção histórica e é seu pároco o Frei Luiz Turra que trabalhou na Paróquia de Fátima como capuchinho. E por todo o estado é assim. Em Florianópolis, em 1670, foram doadas as terras a portugueses e açorianos onde foi instalada ali Desterro que deu origem a Florianópolis e aqui tem uma igreja criada pelos imigrantes de Nossa Senhora das Necessidades, e o local chama-se Santo Antonio de Lisboa que é um bairro da ilha, um dos melhores pontos turísticos do litoral, em feriados e finais de semana lota e tudo é conservado. E nesse período as festas são tradicionais. Santo Antônio tem várias orações, desde o motorista até achar objetos perdidos e nas celebrações geralmente é feita a entrega do pãozinho de Santo Antônio. Quem puder leia a história deste Santo no livro de Adelino Gabriel Pilonetto, para encontrar vá até a Paróquia Santo Antônio de Porto Alegre ou ligue para a Estef 51 3317-4567.



Oração para quem busca um amor

Meu grande amigo Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios.Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos. Faz que eu seja realista, confiante, digno(a) e alegre. Que eu encontre um(a) namorado(a) que me agrade, seja trabalhador(a), virtuoso(a) e responsável.Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Assim seja.

