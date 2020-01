7 de janeiro de 2020

Com tempo bom e quente, a chuva andou por perto, inclusive na região de São Sepé com granizo que prejudicou principalmente a produção daquele município, as previsões nos indicam melhoras em alguns dias dessa semana, enquanto isso a prefeitura mantém o ritmo acelerado com as frentes de trabalho recuperando prestígio para as ruas que conclamam condições de trafegabilidade. Obras por toda a parte, iniciando hoje também no calçadão, mas com dinheiro de contrapartida da empresa que veio investir em Santa Maria e precisa construir o calçadão. Aproveitem o tempo bom, nestes dias vivemos um momento de glória, as formaturas das faculdades que intensificam a movimentação por toda a parte e o consumo pela cidade.