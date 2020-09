Santa Maria no vermelho

14 de setembro de 2020

Pelos argumentos que o município vai apresentar hoje à tarde esperamos que reverta o quadro e permaneçamos na laranja. Estávamos indo bem, só que com o aumento da ocupação de leitos agravou a situação e também o que se passou na semana em termos de denúncia, flagrantes, festas, bebidas, sem respeitar os decretos e o distanciamento algumas pessoas não colaboram. Mas quando chegar em si, na família ou em um amigo começam a refletir. Vamos suportar por mais alguns dias e respeitar os decretos e não culpar ninguém, os culpados somos nós mesmos por não seguir as recomendações. Como é agradável poder estar em casa com sáude, disposição e trabalho. Que Nossa Senhora da Conceição interceda para que o estado reflita e possamos permanecer como até hoje, caso contrário mergulharemos mais uns dias nas preocupações.

Chuva: ela veio final de semana. Cuidado com o trânsito, pois pela qualidade do asfalto em algumas ruas que tiveram obras facilmente com chuva os buracos vão voltar a causar transtornos aos motoristas.

Cruz: hoje é o Dia da Exaltação à Cruz. Alguém sabe o significado, a importância e a história? Porque nas igrejas e em toda parte está a cruz? E o mundo católico ao fazer o sinal da cruz sempre exalta a cruz.

Eleições italianas: até amanhã às 16h é o prazo para os cidadãos com cidadania italiana votarem, as eleições lá acontecem em 20 e 21. Se o Correio não atrasou deve ter chegado até você as cédulas par a votação. É uma consulta popular naquele país para redução do parlamento italiano que é muito superior ao nosso apesar de ser um pequeno país.

Jornal A Cidade: obrigado a todos que elegem nossa forma de trabalhar com o jornal impresso que circula quinta-feira, dia 17. Ainda existe tempo para publicação do seu edital e do seu balanço ou do seu anuncio mostrando sua marca e sua produção. E receberá a divulgação por nós no Programa A Cidade nos sábados das 10h às 12h na Imembuí. Contate pelo 55 98407-1000.

Oração a Nossa Senhora da Paz

Ó, Maria, doce Mãe de Jesus Cristo, o, Príncipe da Paz, eis a vossos pés vossos filhos tristes, perturbados e cheios de confusão, pois afastou-se de nós a paz por causa dos nossos pecados. Intercedei por nós para que gozemos a paz com Deus e com nosso próximo, por vosso Filho Jesus Cristo Ninguém pode dá-la, senão este Jesus que recebemos de vossas mãos. Quando nasceu em Belém, os anjos nos anunciaram a paz e quando Ele abandonou o mundo, no-!a prometeu e deixou-a como Sua herança. Vós, o, Bendita, que trazeis sobre os vossos braços o Príncipe da Paz, mostrai-nos este Jesus e deitai-o em nosso coração. Ó, Rainha da Paz, estabelecei entre nós o vosso reino e reinai com vosso Filho no meio do vosso povo que, cheio de confiança, se recomenda à vossa proteção. Afastai para longe de nós os sentimentos de amor próprio, expulsai de nós o espírito de inveja, de maldição e de discórdia. Fazei-nos humildes na fortuna, fortes em paciência e em caridade nos sofrimentos, firmes e confiantes na Divina Providência. Abençoai-nos dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando aqui a vossa família, possamos no céu bendizer-vos e a vosso divino Filho por toda a eternidade. Assim seja. (Rezar 3 vezes a Ave-Maria)