Santa Maria na bandeira vermelha

6 de outubro de 2020

Bom dia, 6 de outubro, Santa Maria Rio Grande do Sul. Ingressamos hoje lamentavelmente na bandeira vermelha, o único município do estado. Chegaram até nós reclamações sobre o porque a prefeitura não contestou. Bom senso, humildade devemos ter, pois registramos hoje 75 óbitos. Reivindicar o que? Vamos aceitar uma semana de trégua, mas assim mesmo o comércio abre das 11h às 17h e a comunidade deve conscientizar-se em consumir e prestigiar o que é daqui. Todos os setores estão preparados dentro dos decretos e se seguirmos à risca sairemos logo desta passagem. E observem o quanto todos os segmentos se organizaram para evitar aglomerações, contatos, enfim, a cidade está preparada e é só aguardar a passagem do coronavírus de uma vez por todas. Vamos reiniciar uma era que não será mais a mesma. Após a estiagem, chuva, frio, terça-feira com um céu de brigadeiro. E com isso temos certeza de que as obras municipais da travessia urbana hoje terão seu pico maior de andamento. Estamos na semana da novena a Nossa Senhora Aparecida sempre às 19h pela TV Aparecida, é a semana da criança. E a ansiedade no aguardo de sexta-feira quando começa a mídia em rádio e TV. Que cada postulante a uma cadeira faça uma campanha aberta, transmita uma mensagem positiva sem promessas e aqueles que têm restrições de visitar os leitores já sabemos que eles têm medo de ir pelas promessas não cumpridas das campanhas anteriores. Precisamos mudar e compete a cada um de nós o apoio para elegermos nossos representantes.

A GARE: prefeitura anuncia que vai recorrer da decisão judicial. Eu perguntei várias vezes para que me enviassem dados sobre a ONG que forma a Associação da GARE, mas fiquei devendo aos leitores que perguntaram se nós sabíamos quem era quem. Diante desta postura o bom seria que esse projeto fosse arquivado e a nova administração melhorasse o projeto e incentivasse empresários conhecidos a ali investir, pois a área é nobre e não é só recuperar a GARE é necessário aproveitar mais o espaço. Mas cabe ao executivo tomar essas decisões.

Calçada da Heitor Campos: sentido centro-bairro lado direito, um convênio entre prefeitura e Santuário ainda não saiu. Escrevi muito sobre isso. Damos nossa sugestão, pois com tantas empreiteiras aqui que faturaram muito bem esse ano em serviços públicos, poderiam entre elas formar um consórcio e dar de brinde à Medianeira nesse ano essa calçada, elas têm máquinas, equipe e material, só falta a boa vontade. Quem sabe lá meditem um pouco na proteção e intercessão da Medianeira para suas empresas e seus colaboradores.

Sinaleira: vai funcionar da Presidente Vargas esquina com a Carlos Gomes. E quando irá funcionar a da Presidente com a Conde? E da Hélvio Basso com a Carlos Uhr?

Prejuízo: se deram conta que o contrabando ou transporte de droga o condutor perde o veículo e responde um processo criminal? Enquanto isso os mandantes estão usufruindo dos bens e de tudo em suas mansões talvez no litoral. E os bens apreendidos, veículos no caso, pela lei atual são leiloados para não se perder os valores e o dinheiro é depositado até o final do processo. Em Lajeado um caminhão carregado de milho com placas do Paraná trazia 3 toneladas de maconha. Disse o condutor que seria entregue na região metropolitana e ele seria pago pelo transporte. Imagine esse trabalhador de agora em diante como fica sua situação com a família, talvez tenha perdido o bem, e mesmo se tiver seguro acho que não recebe a cobertura, pois foi contrabando.