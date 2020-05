Santa Maria, Mãe de Jesus, Maria rogai por nós

17 de maio de 2020

Temos esse privilégio, hoje desfrute de tanta bondade divina, estarmos residindo e trabalhando em uma cidade que traz o nome de Maria. Que ela interceda por nós que tanto precisamos e que cada um faça sua parte através da humildade, da ética, invista e ganhe muito dinheiro com honestidade fruto do serviço e que cuide bem da cidade onde você mora que é o prolongamento do lar. Neste ano sem aquelas festas tradicionais até a coletividade, quanto menos pessoas formarem grupos, mais estaremos colaborando para combater o coronavírus e outros males que estão surgindo. A você que é jovem ouça os mais velhos, pergunte sobre Santa Maria e o seu crescimento em 162 anos, quantas empresas tivemos que fecharam e outras que chegaram, mas uma coisa é certa a cidade é idosa, mas é uma jovem pela sua constante renovação e um dos fatores sem dúvida é a construção civil aliada a educação que traz conhecimentos e aperfeiçoa as pessoas. Deus queira que possamos vencer este ano e a crise, mas que tenhamos todos o dom da vida e a saúde, ingredientes principais para superarmos o momento atual. Parabéns aos santa-marienses que aqui nasceram e a todos aqueles que adotaram a cidade para sempre. As recomendações seguem para que fique em casa, mas dentro do seu carro e com sua família faça um percurso pelos bairros e vilas para contemplar com cautela o tamanho de Santa Maria e o quanto cresceu nos últimos 50 anos. O que não falta por aqui é a solidariedade, basta olharmos neste momento da pandemia o quanto as pessoas são bondosas em doar para aqueles que não têm meios nem para sua alimentação. O que não falta é simplicidade, apenas cuidar mais do que é nosso. A prefeitura comanda, mas sozinha não consegue fazer tudo, precisa da ajuda de todos. Reserve um tempo hoje para rezar no seu segmento de fé pelo bem de todos. Às 20h30 cante do pátio da sua casa ou da sacada do seu apartamento o ‘Parabéns a você”. E que a prefeitura ande pela cidade com carro de som para alegrar ainda mais o momento.

Jornal A Cidade comunicado

Circulamos hoje, já está distribuído gratuitamente e os leitores podem acompanhar também pelo nosso site as matérias importantes de interesse da comunidade e do aniversário de Santa Maria, com destaque empresarial que também serão apresentadas no sábado no Programa A Cidade na Rádio Imembuí das 10h às 12h. Bem como, a próxima edição vai circular no dia 10 de junho, véspera de feriado de Corpus Christi e Dia dos Namorados. Para quem desejar publicar editais, balanços, convocações de assembleias deixem agendado. Isso é feito em vista da conjuntura econômica atual, mas nossos anunciantes estão sendo valorizados em chamadas diárias na Imembuí, bem como nos sábados e, além disso, em nosso site www.jornalacidade.com em forma de rodízio todos têm espaço garantido. Estamos de plantão sempre e com expediente na sede do Jornal na Rua do Acampamento, 590 ou pelo 55 98407-1000.