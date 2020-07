Santa Maria Fibras

22 de julho de 2020

Foi em 1993 exatamente em 22 de julho que nascia aqui essa empresa vindo da grande Porto Alegre, um casal de jovens empresários Antonio Luiz Klein e Margarida de Azevedo trazendo o que era mais moderno e novo à época na indústria de fibras que já constava em todo o país, mas por aqui era novidade. Instalou sua indústria na Walter Jobim, lá estão os pavilhões ainda industrializando piscinas e caixas d’água não só para venda local, mas pelos estados do sul do país. As mudanças acontecem, a tecnologia e inovações também, mas a fibra veio substituir o amianto que mais tarde foi comprovado que era um mal para a saúde. Atualmente o empresário está dedicado às caixas d’água e constatamos a praticidade e a utilização que é saudável para armazenar água para consumo humano. Nos 27 anos da empresa sabemos o quanto foi bem recebida na época essa vinda e naquele tempo a prefeitura municipal concedeu total apoio e incentivo quando nem conhecíamos o serviço de fibras. A sua marca hoje Disk Caixa D’Água pelo 3212-3040.

Trabalhador doméstico: uma data que celebra internacionalmente o trabalho de empregadas domésticas, babás, motoristas particulares, governantas, caseiros, jardineiros, cozinheiros e outros profissionais da categoria. Já são quase 100 anos de comemorações. Foram conquistando muitos direitos como férias, 13º salário, direito a feriados, sendo um dos mais importantes a carteira assinada. O trabalho desses profissionais quando é realizado de maneira organizada e planejada economiza tempo e dinheiro, além de melhorar a conservação e a aparência do ambiente oferecendo conforto ao empregador e sua família.

Caminhão do Peixe: nesta sexta estará no Feirão Regional na Praça dos Bombeiros. No sábado no Centro Comunitário da T. Neves. Junto ao Feirão Regional, na Praça João Pedro Menna Barreto (Praça dos Bombeiros), no Centro

Falta pouco: a prefeitura concluiu na última semana a segunda etapa de entregas de CDRU’s aos moradores do bairro Nova Santa Marta. Na próxima segunda, 27, serão entregues às famílias das vilas 18 de Abril, Pôr do Sol e Alto da Boa Vista. Ao final das próximas semanas a prefeitura terá entregue ao todo mais de 4,2 mil concessões. Em função da pandemia um esquema para evitar aglomerações foi montado.