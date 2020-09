Santa Maria Destino Turístico – Edição 1320

22 de setembro de 2020

É uma pauta graciosa de escrever para motivar todos os segmentos em criar mecanismos para atrair visitantes. No feriadão do 7 de Setembro em que as pessoas estavam ansiosas para sair e gastar, no dia 7 todos os segmentos tiveram atividades normais até os mercados das 8h às 20h e o comércio esteve fechado. Enquanto isso a mídia nacional dava com ênfase o comércio pujante de Rivera e toda a fronteira do Brasil. Por falta de entendimento entre os sindicatos, mas os trabalhadores comissionados querem trabalhar não importa o dia e a hora, só o segmento de comércio de vestuário que apresenta empecilhos em todos os feriados e datas, deixando a desejar e causando prejuízos ao município. E quantas pessoas da Região Central querem vir a nossa cidade para um passeio e conhecer o que aqui possuímos. Vivemos a Semana Farroupilha, mesmo a distância as crianças e as famílias em casa costumam festejar esta data inclusive com a indumentária e outros atrativos que o gaúcho cultiva e a boa música. Vamos sentir a ausência dos desfiles de sempre e das noites festivas com churrasco, dança, música e poesia nos CTG’s. Vamos deixar as pessoas viajar? Somos acomodados e quando as redes sociais divulgam o que está no Congresso Nacional um projeto para criar a Zona Franca da Uva e do Vinho na Serra Gaúcha e dois deputados conhecidos, Carlos Gomes e Jeronimo Goergen, estão acompanhando o andamento do projeto. No ano passado Rodrigo Maia visitou aquela região quando acontecia um seminário, acredite que nessa caminhada o setor empresarial não mede esforços para que isso aconteça. E nós, vamos ficar só com as convenções partidárias que acabaram de apontar os futuros candidatos? E no dia 27 comemora-se o Dia Internacional do Turismo, dá para recordar pela AHTURR quantos jantares foram realizados com total sucesso em nossa cidade. Felizes são os municípios e seus moradores que trabalham em conjunto investindo no turismo, o retorno é certo.