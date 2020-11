Santa Maria Destino Turístico

25 de novembro de 2020

É nossa pauta sempre pelo quanto o segmento beneficia uma cidade, um local, produz receita, mas ao mesmo tempo alegria para quem lá comparecer. Santa Maria são tantas virtudes, mas ainda não amadurecemos e não soubemos aproveitar. Diante da pandemia que tivemos e que ainda vivemos, pois ela não terminou, o ano passou e pelas restrições nada foi feito e pouco foi criado, inovando. Nos últimos meses quantos momentos que atraem o turismo até via redes sociais poderiam ter sido feitos. Agora não adiante reclamar. E que todos os segmentos se preparem, quer desovar, formar caixa, reduza o lucro e venda mais e a cidade num todo não só no setor comercial deve colaborar na limpeza por toda parte. Quem puder de uma ou outra forma decore a cidade, o seu imóvel, o seu local de trabalho. Vamos fazer uma campanha para iluminar as vitrines, que desperte atenção de quem ali passar e vamos convidar VENHA A SANTA MARIA. Aqui você encontrará sempre o que fazer e observar. Quantos fatores temos à disposição do visitante. Entre tantos motivos o setor comercial e seu potencial, além disso os shoppings e a rede de mercados. Evidente que o consumidor deve procurar os melhores preços para evitar transtornos e têm onde buscar. A noite santa-mariense é uma nova cidade, claro que agora com regras e normas, mas é atrativa. E teremos no final de semana um feriadão local, dia 8 comemoramos a data da padroeira do município, Nossa Senhora da Imaculada Conceição que vem sendo realizada a trezena às 18h. muitas pessoas deixam a cidade, mas outras virão nos visitar, pois como acontece anualmente o comércio abre as portas dia 8 de dezembro, dia da família que conseguiram unir a mesma neste ano com a pandemia e dia da Justiça. Vamos celebrar essas datas, convidando amigos: VENHA A SANTA MARIA!

