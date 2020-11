Santa Maria Destino Turístico

10 de novembro de 2020

Vivemos uma semana eleitoral, a importância do turismo para Santa Maria. Evidente que vamos considerar que neste ano não tivemos eventos, até a Romaria foi em formato diferente, dá para imaginar os prejuízos de quem investiu em centros de eventos, equipamentos para festas, enfim, todos os setores. Graças a Deus a maior parte se manteve e montou estrutura para enfrentar o que vem pela frente. Mas precisamos nos reinventar, assim cobra o mercado atual. Com estrutura mais enxuta, aqueles jantares que aconteciam por aqui em média de R$ 80 a R$ 100 por pessoa, vai ser difícil voltar, pois a pandemia conscientizou as pessoas para terem uma melhor gestão financeira. Percebe-se o quanto cresceu a tele entrega, não pela comodidade, mas pela redução de custos e o convívio familiar. A atual gestão municipal que segue até 31 de dezembro deve estar planejando atrativos para o Natal dentro do formato atual, valorizando o comércio e todos os setores produtivos ampliando horários de atendimento, oportunidades de escolha ao consumidor e tendo em vista que não terá turismo no Uruguai é necessário investir na fronteira com a Argentina, pois é certo que vão para Santa Catarina ou o litoral gaúcho, e a cidade dormitório é São Gabriel, porque não Santa Maria. Sempre lembro o Mosar da Costa que comentava sobre criar um posto de atendimento na 290 e informar ao turista o que vai encontrar em Santa Maria, é nesse horizonte que devemos investir. E o setor comercial também deve estar preparado para fazer promoções. Cuide as eleições, mas vamos cuidar também a receita para o município e ela virá através do turismo. Fiquem atentos à Quarta Colônia como vai proceder nesse Natal, lá em Gramado já começou, os hotéis já estão sendo lotados. O principal é o diálogo entre o poder público e a iniciativa privada chegando a um bom senso e investindo para ter um retorno imediato.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.