Santa Maria Destino Turístico

5 de novembro de 2020

Daqui a pouco vem o Natal e o final de ano, mas antes vivemos agora a semana da trezena a Romaria da Medianeira que neste ano será num formato diferente, mas nada impede que o mundo católico e os devotos rezem e caminhem do seu jeito que os objetivos serão os mesmos. Assista pelas redes sociais e quando der presencialmente na Basílica às 6h15 e às 20h, sempre terá um espaço para assistir. E a sua caminhada da Catedral até a Basílica faça no sábado ou no domingo, terá o mesmo valor. Queremos dizer com isso sobre o quanto Santa Maria deixou de arrecadar em termos de romeiros e com todos os eventos que não aconteceram neste ano. O setor mais atingido é o da gastronomia, eventos e quase de um modo geral. É o momento de organizarmos para que o comércio se prepare para fazer boas vendas de agora em diante, promover campanha publicitárias, investir com preços convidativos e que a região central venha a Santa Maria e deixe de ir a Rivera. A temperatura deverá ser elevada pelo que sinaliza no momento e nem por isso devemos abandonar o distanciamento, as normas legais, para podermos retomar aos poucos o poder de acolher a tudo e a todos que vem a nossa cidade por algum motivo. O quanto sentimos a ausência das famílias, dos universitários por estarem na casa dos pais. A prefeitura deveria agora assim que passar as eleições planejar e convidar a comunidade num todo para iluminar as vitrines, embelezar e limpar as ruas, mas não esperar só do poder público, cada um deve fazer sua parte para chegarmos lá. Por enquanto, bem-vindos a Santa Maria aqueles que vierem agradecer a Medianeira e ao mesmo tempo alguns deverão estar aqui no dia 15 para votar e rever amigos. Contemple a cidade num todo, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da cidade e Nossa Senhora Medianeira, que desde 1942 é padroeira do estado, intercedam pelos devotos, visitantes e por todos nós. VENHA A SANTA MARIA!

