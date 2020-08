Santa Maria Destino Turístico

19 de agosto de 2020

A partir de março foi um choque no mundo pelo coronavírus e um dos segmentos que mais foi atingido sem dúvida foi o do turismo em que as pessoas deixaram de viajar, as agências e os empregos debandaram e as preocupações muito mais. Passados mais de seis meses sentimos a mídia nacional em que os governantes devem destinar verbas para retomar o segmento e inclusive as campanhas para investir no turismo local. Agora chega a competência de cada cidade de descobrir suas virtudes, o que pode ser mostrado, aproveitado e criar formas para atrair visitantes. O secretário de estado, Rodrigo Lorenzoni, a quem compete o turismo trabalha em projetos para motivar o segmento no estado e como se sabe seu pai formado pela UFSM e hoje ministro da Cidadania, Onix Lorenzoni. Tem fortes vínculos com Santa Maria, e o próprio secretário. É uma oportunidade que temos pela frente para valorizar as virtudes aqui existentes, mas é necessário unir esforços entre todos para consolidar e mostrar os caminhos aqui existentes, a educação, um centro militar, um forte e atuante comércio, os prédios históricos, a rede gastronômica, o turismo religioso principalmente pela Romaria Estadual da Medianeira e o nosso interior que por toda parte tem alguns motivos turísticos. E aí está a oportunidade de pessoas que aqui residem e não conhecem a cidade como um todo, devemos levar em conta os prejuízos que tivemos até o presente só falando em formaturas e eventos, que atingiram todos os segmentos que se prepararam para acolher e dar assessoramento a todo tipo de evento que aqui vinha acontecendo. O turismo local sempre deve ser valorizado.

