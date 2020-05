Santa Maria Destino Turístico

27 de maio de 2020

A esperança é que seja formado um consórcio entre investidores buscando vários segmentos para contemplar a todos, bem como uma empresa especializada em eventos para fazer uso da área nobre ali existente.

Graças a Deus lideranças, voluntários, gestores públicos estão administrando a contento uma campanha para conter o inimigo número 1 da população que é o coronavírus. E aos poucos estamos voltando à normalidade, nunca esquecendo da prevenção, de modo geral e de valorizarmos o que é nosso, a produção local deve ter um destino certo o consumidor daqui. Sabemos que nem sempre se produz o suficiente, mas o setor comercial em geral, alguns que trabalham 24 horas, a maior parte das 9h às 17h não fechando ao meio dia, é necessário desenvolver uma campanha formada em parcerias para atrair a Região Central para que venha às compras aqui. Já que Rivera que era atrativo no passado, o dólar está altíssimo e mesmo assim os free-shops de lá fazem campanhas de promoções aqui. Encontramos em nossos mercados vinhos importados com preços menores do que na fronteira. E deveríamos consumir o que é nosso, o que é daqui. Portanto temos vários segmentos produtivos e um atuante comércio para atender a todos. Venham a Santa Maria que sempre encontrarão algo para comprar, para visitar ou para investir, principalmente em imóveis. Porque a maior cadeia produtiva com sede em Santa Maria atendendo a região central e fronteira. Quem vem estudar quando a família tem condições financeiras acaba comprando o imóvel e após a formatura é revendido. O momento é de abraçarmos a causa e trabalharmos em parceria. Com isso rende muito mais e por isso que Santa Maria é um destino turístico. E que com rapidez avance o projeto da licitação para revitalização da Gare, esse é o local, formem consórcios para ter mais praticidade.