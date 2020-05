Santa Maria Destino Turístico

22 de maio de 2020

Chegou o momento da prefeitura e lideranças buscarem mecanismos para acompanhar a restauração que o coronavírus implantou no mundo. Ele quer equilíbrio e igualdade. Por toda parte o turismo em si foi prejudicado, neste ano pouca gente vai viajar pelo medo, pela falta de dinheiro e outros fatores, por isso, o município precisa de ação, cuidar o dom da vida, a saúde e economizar. Entra em ação a criatividade, já vimos na semana nas redes sociais campanhas motivando a população a conhecer o turismo do Rio Grande do Sul, inúmeras cidades foram citadas, mas não Santa Maria, evidente que a região da Serra está na frente. Porque nós não podemos planejar em conjunto, fazer uma frente para mostrar os principais fatores que Santa Maria tem a oferecer, são inúmeros segmentos, é uma questão de gestão e participação de todos para resgatar o movimento da cidade. Em outros tempos poderá custar para voltar a noite santa-mariense, para quem não sabe ela é um atrativo regional, quantos jovens, casais e famílias da Região Central vêm a Santa Maria para passar o fim de semana. Sabemos que o momento agora é do coronavírus, da dengue e da estiagem, mas a prefeitura através da secretaria de Turismo deveria agir buscando parcerias para atrair visitantes. É uma forma de valorizarmos o que possuímos em todos os sentidos. O que não falta são opções. O coronavírus vai passar e aliviar, mas veio para ficar com menos intensidade e virá a vacina para combate-lo, vamos animar cada um no seu foco, mas nunca esquecer de ajudar e colaborar na parte turística. Dia 25, segunda-feira, é o dia da indústria, seja leve ou pesada, mas o turismo é a indústria sem chaminé que gera investimentos e emprego e o principal produz receita para pagar impostos e manter a máquina pública que muitas vezes só tem direitos e poucos deveres.