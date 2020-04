Santa Maria Destino Turístico

7 de abril de 2020

Coronavírus e estiagem e o povo preocupado, mas os políticos ativos preparando as coligações para as eleições o que para mim não deveria ter. Se não temos eventos e estamos preservando a saúde, esses gastos de milhões nas campanhas deveriam ser repensados, pois vivemos um momento de reorganizarmos e restaurarmos a vida e os setores públicos. Até Nossa Senhora Aparecida foi restaurada, encontrada quebrada, mas de mãos postas e juntas, tornou-se padroeira do Brasil. Vejam o estrago para o turismo nessa semana, Gramado aqui no estado prepara-se durante o ano todo para produzir chocolates, atrais turistas e repentinamente surge uma guerra, um alerta silenciosamente sem derramar sangue e sem confronto, só advertindo para as pessoas cuidarem a saúde. Ao acompanharmos as notícias mundiais percebe-se que ele não escolheu quem atingir. Será que para alguns vai servir de lição. Quando surgiu o mensalão e depois a lava jato pessoas de bem do país comentavam, agora sim vamos passar um pente fino por toda parte, até dinheiro para os países com tendências comunistas foi emprestado, agora estão cobrando, será que volta? E nós aqui o que projetar em termos de turismo, venha a Santa Maria, uma Páscoa diferente em que os mercados estão lotados de chocolate, imagine as liquidações que teremos sábado e na segunda-feira, nada mostrar e apresentar, nem planejar para eventos futuros, não sabemos o que pode acontecer, quando o frio chegar a situação poderá se agravar. E agora com os prejuízos incalculáveis pela estiagem, mas ainda colabora para que o surto não se propague. E daqui a pouco o dinheiro federal que está sendo distribuído vai acabar e daí. Não posso dizer hoje bem-vindos a Santa Maria, não temos restaurantes abertos, só tele-entrega e do setor de hospedagem poucos estabelecimentos abertos. O que nos resta nessa semana é rezar, pedir que a padroeira da cidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição, à padroeira do estado Nossa Senhora Medianeira e a padroeira do Brasil com seu manto intercedam em favor dos brasileiros e acima de tudo aqueles que no momento mais atravessam dificuldades e que olhem para os enfermos que foram acometidos por esse mal. Feliz Páscoa após a Paixão de sexta-feira a todos.

APOIO: Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Agafarma Camobi, Beltrame Casa Completa, Sibrama, Aguativa, Móveis de Gramado Benetti, Redemac Potrich, Tiane Jóias, SM Fibras, Royal Plaza Shopping, Santa Catarina Transportes, Mecânica Medianeira, Vigilare, Madeireira Cerrito.