Santa Maria Destino Turístico – 1321

8 de outubro de 2020

Essa manchete faz tempo que nós publicamos no Jornal A Cidade, pois a indústria sem chaminé que produz riquezas e contentamentos. Percebemos até o presente nesse 2020 os prejuízos causados pela pandemia, o desemprego, quantos empreendedores fecharam suas portas, nossa cidade com toda estrutura para receber qualquer tipo de evento também padeceu. Bons centros de eventos, profissionais se estruturaram na gastronomia para atender qualquer tipo de evento e quantos investiram em centros de eventos. Quis o destino que março mudasse tudo, dá para refletir sobre o coronavírus que veio para pôr limites, valorizar a vida e partirmos para a restauração. O que a natureza nos brindou vai permanecer, os motivos turísticos locais ficarão, a pessoa passará. Devemos planejar, inovar e adequar à realidade atual, mas é bom sempre lembrar que nunca mais será o mesmo, as mudanças fazem parte dessa transformação. E esse segmento deve adequar-se ao momento atual até porque as pessoas desempregadas, empreendedores com poucas vendas, e muda o contexto de consumo também. O que é necessário é criatividade, aqueles eventos lotados, como é o nosso caso do Jornal A Cidade lá no Parque Hotel Morotin, vai custar para acontecer, mas temos esperança que com os motivos turísticos locais que são inúmeros e não em um só segmento seja possível atrair visitantes e aqui chegando eles serão consumidores. Estamos perto de uma eleição municipal, os 23 eleitos devem trabalhar em conjunto e buscar parcerias empresariais para criar e inovar nos atrativos locais. Não esperemos só do poder público, ele não tem dinheiro e deve só coordenar, mas deve incentivar a iniciativa privada para fortalecer o turismo local. Quantas cidades com um único motivo fazem uma revolução no segmento e nós com inúmeros não conseguimos motivar a contento de todos. A comunidade também deve estar unida colaborando com o patrimônio público e denunciando o vandalismo, assim começa a caminhada para o turismo.