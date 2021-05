SANTA MARIA 163 ANOS:

21 de maio de 2021

Já comentei na primeira parte em aspectos gerais, semana passada, no dia 15 falei sobre a riqueza e as virtudes e o futuro promissor do interior do município. Hoje, quero comentar sobre a noite santa-mariense o quanto é gratificante para todos os segmentos, motivando para o setor empresarial, inovando e construindo sempre para o consumidor. Todos nós cuidamos de nosso dinheiro, procuramos preços convidativos, tanto é que alguns fazem viagem para Paraguai e Uruguai, mas o consumidor é exigente, quer novidade, qualidade e preços convidativos. Restaurante, bares, lanchonetes, até os lanches de rua buscam inovações e qualidade, pois aqui é o início de um futuro empreendedor. Basta olharmos que os nossos segmentos gastronômicos e de lazer, estão voltando aos poucos, mas tivemos uma trégua muito longa. E observe o quanto encontramos inovações nos segmentos, evidente que aqueles empresários que não estavam conscientes do que o segmento quer, acabaram fechando, mas em contrapartida abriram novos estabelecimentos, muito mais do que fechados. Portanto, a noite santa-mariense, a vida noturna é uma cidade a parte. Mesmo com ausência de quase mil jovens e universitários. E o setor gastronômicos tem sabores para todos os gostos e mais um diferencial. Mesmo que algumas partes abusem na cobrança de valores, viagem por aí para ver a diferença de preço que nós aqui conseguimos manter. Claro, pois o padrão de vida em algumas cidades é superior ao nossos. Graças a deus temos empresários conscientes que não buscam só o lucro com facilidade, com preços absurdos, mas sim aqueles que procuram comercializar, buscando a rotatividade que vende muito mais. E agora que vem o dia dos namorados, mesmo com pandemia o movimento será intenso, comemora antes ou depois, não só 11 e 12. Pois o amor afetivo é durável. Valorize o que é nosso, o que é de Santa Maria.