Santa Cecília

22 de novembro de 2020

Tem sua data em 22 de novembro, é inspiradora da música e do canto sagrado. Hoje marca a data dessa santa que é padroeira dos músicos e sabemos em Santa Maria quantos talentos aqui revelados carregando pelo mundo afora sua arte e seu saber. Queremos saudar os músicos em nome de três amigos especiais: in memorian o saudoso Setembrino, Beto Pires e Kiko Lemos. E a revelação Evandro Zamberlan, e o trabalho que o Sérgio Rosa faz com as crianças através das aulas de gaita.

Ibiaçá: uma pequena cidade emancipada em 22 de novembro de 1965 com origem de Getúlio Vargas, onde nasceu a SerraMalte, que cerveja gostosa. Mas Ibiaçá tem como padroeira Nossa Senhora Consoladora de Ibiaçá que lá quando era criança em Marau a região toda comparecia na Romaria. Assemelhava-se a nossa da Medianeira, sem estradas e algumas precárias, o que não faltava eram acidentes, mas os devotos compareciam para agradecer a intercessão dessa santa.

Eleições municipais: reforçando o pedido, não por mim, mas pelo dever como cidadão. Não deixe de votar no dia 29, perca 10 minutos, pois seu voto poderá ser importante para o futuro de Santa Maria. E pergunte aos jovens se vão votar e aos que disserem não, o porque do não. Vamos conscientizá-los para ir votar porque nesse seu voto poderá estar seu futuro pela frente.

Dia de Cristo Rei: é a forma como quase todos os cristãos chamam a Jesus. A Festa de Cristo Rei ocorre no último domingo do ano litúrgico, antes que o novo ano comece com o primeiro domingo do Advento. Cristo é o rei do universo e deve reinar na sociedade, seu reino é de justiça, paz e amor. É o nome do empreendimento da Construtora Jobim na Rua do Acampamento.

