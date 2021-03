29 de março de 2021

Uma empresa de transporte coletivo local em que o empresário Pedro Londero sempre primou pela qualidade do serviço público com sua frota renovada, pessoas preparadas e com sua sede no bairro Itararé. A empresa também é responsável pelo transporte de Santa Maria até Itaara. EA Santa Catarina Transportes faz parte do projeto e consórcio SIM que unificou o transporte municipal. E neste momento, não poderia ser diferente, também atravessa dificuldades. Além de conduzir a empresa Pedro Londero é dedicado às ações sociais principalmente à comunidade Santa Catarina. Foto de arquivo de Pedro com amigos na celebração da missa dos 50 anos de formatura do Dr. José Aidar Farret.