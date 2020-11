Santa Catarina de Alexandria

25 de novembro de 2020

É a padroeira dos estudantes e protetora dos acidentes de trabalho. No passado nos grandes vestibulares locais era comum vermos nas igrejas a juventude pedindo a intercessão pela realização e êxito da prova. Em algumas igrejas no dia do vestibular era celebrada até missa para o sucesso de cada vestibulando. O bairro Itararé foi contemplado com a padroeira Santa Catarina que hoje é sua data. Ela é padroeira também do estado de Santa Catarina, semelhante à nossa cidade que o nome de Medianeira tem denominação de ruas, prédios, bairros, vilas e no estado vizinho grandes empresas também trazem o nome de Santa Catarina. Anualmente são realizadas celebrações e no domingo o almoço comunitário. Hoje ocorre missa às 18h30 na Paróquia e estão à venda pães e cucas até durar o estoque

Trezena a Nossa Senhora da Imaculada Conceição: a padroeira da cidade de Santa Maria, a partir de hoje será realizada na Catedral Metropolitana diariamente às 18h. Contará com lideranças e autoridades da cidade que serão convidadas para darem seus depoimentos. Hoje o tema será A Imaculada e a economia. E na frente haverá uma tenda com venda de produtos coloniais.

Doadores de sangue: com essa estiagem, temperaturas elevadas, pandemia, quem puder seja um doador e salve vidas. Tomara que ninguém precise, mas vamos armazenar. Procure o Banco de Sangue mais próximo.

Eleições: últimos dias. Incrível o que vem sendo mostrado, bate-boca, revelações que assustam e o mais estranho é sabermos que quem está disputando são os atuais gestores municipais, prefeito e vice. E na minha leitura, me perdoem leitores, já posso apontar seis secretários que o cargo já está garantido pelo apoio eleitoral. Cada um faça sua leitura. Mas escrevo essas palavras dizendo que: as pessoas saem caminhar, vão nas esquinas beber e conversar, vão pagar títulos nas lotéricas, vão fazer compras, alguns com máscaras e distanciamento. Faça um esforço diferente domingo e vá votar para mudarmos o quadro não só na política, mas pelo que a mídia nacional divulga hoje em denúncias e suspeitas por toda parte. Depois não querem que o coronavírus venha para pôr limites. Parece que ninguém tem medo, a ganancia, o poder e os desvios estão aí. É necessário exercer o direito do voto e saber escolher para depois não se arrepender, já ouvi gente que se arrependeu de ter votado em vereador eleito, ninguém mandou ter feito por algum interesse. Vamos baixar domingo o número de pessoas que deixaram de votar. Diariamente estarei aqui com essa pauta de conscientização e responsabilidade.

Condomínios: se a Lava Jato, as facções, os desvios da saúde e a corrupção que convivemos diariamente no país e lamentavelmente hoje com um acidente em São Paulo, o maior deste ano com mais de 35 vítimas, enquanto isso de outros lados a ganancia e o poder dominam o país. Mas tenho denúncia todos os dias na coluna que faço na mídia impressa e no site sobre condomínios, fiscalizem o síndico, o conselho e os moradores, onde está o dinheiro do fundo de reserva, foram pagos os encargos sociais corretamente? No final sempre arrebenta no proprietário ou inquilino. Se você não cuida o que é seu onde você mora, outros não o fazem. Na semana recebi denúncias gravíssimas da ganancia e do dinheiro porque em alguns condomínios a receita é considerável. Confie em todos, mas no que mais confia poderá ter alguma surpresa.

Transtornos: são os bancos, o comércio que vende dinheiro, as financeiras que têm em seu poder a relação de aposentados e ligam para eles com toda facilidade para liberar dinheiro. Apareceu ligações do Banco Safra, Bradesco, Agibank e outros, sou aposentado e a todo instante recebo mensagens ou ligações, ainda hoje o robô fez a ligação e passou para o atendente e conversei com a pessoa, tudo é fácil, eles não têm hora e nem momento para ligar. O STF que manda no Brasil, lá é o destino final para tudo ser resolvido, o poder é determinante deveria intervir e dar um basta nessa forma de vender dinheiro, e determinar aos órgãos inferiores que busquem alternativas para dar um basta a esse transtorno e assédio, principalmente aos aposentados. E como o 13º deste ano já foi dado eles tentam de todas as formas vender um empréstimo e sem experiência o idoso diz sim e vem o boleto para pagar.

