3 de abril de 2021

Seu significado é celebrar a alegria da ressurreição de Jesus. Essa celebração acontece a partir da noite de sábado com a Vigília pascal que costuma ser organizada pelos fiéis para a ressurreição de Cristo. Nela os fiéis permanecem em constante oração até o amanhecer quando é realizada a Comunhão Pascal entre os fiéis presentes. Outro costume típico do Sábado de Aleluia é acender o Círio Pascal, uma vela grande e com os símbolos das letras gregas Alfa e Ômega, que representam a frase: “Deus é o princípio e o fim de tudo”. De acordo com a tradição católica, o Círio Pascal serve para simbolizar a “luz de Cristo”, que ilumina e protege o mundo das trevas.

Celebração: na Basílica acontece no sábado às 20h.

Oração a São Pio

Jesus, vitória e prêmio de todos aqueles que vivem fiéis ao Evangelho, em particular, na participação dos teus sofrimentos, com firme confiança, te pedimos a glorificação, também nessa terra, de São Pio de Pietrelcina. Ele viveu marcado, por 50 anos, pelas tuas chagas nas mãos, nos pés e no lado do coração. Amou-te sem medida, dedicando-se ao bem de todos. Suplico-te, concede-me, por intermédio de São Pio, a graça que desejo (peça a graça que deseja alcançar com muita fé). São Pio, continua a abençoar-me do céu. Amém. Ave-Maria…

