16 de janeiro de 2020

O loteamento Parque Pinheiro Machado no seu tempo era o maior do interior do estado, 980 terrenos com 20×50 cada um e as ruas foram contempladas com o nome de estados e capitais. O crescimento desta área com a construção do Residencial Lopes e a Cohab T. Neves surpreende até os técnicos, porém naquele tempo não era obrigatória a infraestrutura básica, que foi feita pelos moradores, não faltando belas residências em toda a extensão e o setor comercial por toda a parte. Ali encontramos entre a 287 e a antiga estrada para São Pedro, Lino Pretto e no meio uma área sobrando que presumimos que deve ser de domínio público pelo o que a lei determina, hoje ocupada e encontramos de tudo para todos. O que não faltou no passado foram os alagamentos, a população foi se estabelecendo e teve pouco espaço para escoar a água, o que trazia os alagamentos.

Rua Maranhão: Esta pauta é para recordar o que escrevemos há muito tempo e sempre demos continuidade, a necessidade do alargamento ou duplicação desta rua que liga a 287 até a rótula da divisa com a T. Neves que dá acesso para a bela Avenida Paulo Lauda que termina na BR-158. Por que insistimos nos estudos para que alguém acorde dessa necessidade? Nunca vi um vereador provocar esta matéria, já temos o recuo necessário, agora é só negociar e conseguir parcerias. Os poderes econômicos de geração de empregos nas duas quadras têm quatro bancos, o mercado Beltrame, Lojas de peças e farmácias, além do centro de saúde inaugurado recentemente como modelo para a região e os postos de combustíveis. Só precisamos que alguém elabore um projeto e lidere uma campanha com os custos para sair negociando parcerias, assim se constrói e se faz. Que tal uma bela avenida para embelezar o comércio existente por ali, não precisa nem indenizar ninguém, foi tudo construído no plano diretor e temos espaço, recentemente canalizaram e acabaram com os alagamentos, por que não o outro projeto? Continuaremos recordando para que não haja atrasos e morosidade. Abordamos esta pauta também hoje, não pela primeira vez, para despertar interesse do poder público em buscar parcerias. Estaremos sábado com a Rádio Imembuí diretamente do posto de saúde, abordando também a Vila Rossi e a Serafim.