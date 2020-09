Rua Irmã Dulce

22 de setembro de 2020

Talvez desconhecida para alguns, mas para quem transita na Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, rumo ao Shopping Praça Nova, passa o túnel da 287, segue em frente, vai encontrar uma ponte estreita, estrada antiga, chão batido, e lá no final a Rua Vasco da Cunha ou Avenida dos quartéis.

Irmã Dulce, Maria Rita Souza Brito Lopes, canonizada e beatificada recentemente na Bahia, considerada a santa dos pobres. Quem não acompanhou a Solenidade da sua canonização! E graças à Deus, políticos locais viram por bem designar esse percurso com o nome “Irmã Dulce”, que agora é Santa Dulce.

Bairro Renascença também faz parte dessa região onde encontramos a Vila Renascença, formada por trabalhadores, e as ruas desse local são denominadas: Rua da Felicidade, da Alegria, da Amizade, da Esperança e da Paz.

Importância dessa rua

Para quem vai até o Boi Morto e precisa ir até a 287 e 158, se a Irmã Dulce fosse duplicada, asfaltada, iluminada, imagine o benefício que irá trazer para a comunidade e usuários, só pensando nas unidades militares ali existentes e evitando as rodovias. E daquele ponto do Boi Morto, tanto na ida quanto na volta, as pessoas, por essa futura rua, podem chegar até o centro com facilidade.

Escola de Sargentos do Exército

Santa Maria tem todos os componentes para acolhermos aqui essa unidade tão importante que será a única do Brasil e que irá fortalecer ainda mais o poderio militar aqui existente. Conclamo aqui, humildemente, ao Prefeito Municipal, as demais autoridades, lideranças e políticos, sem cores partidárias, para que incluam nas propostas a serem encaminhadas ao exército, que poderá ser estudado a viabilidade dessa obra tão importante para a região. Não podemos cochilar, pois alguns estados são rápidos e nós precisamos unir esforços e não deixar que leve o que é bom para a cidade. Tenho certeza que o próprio comando do exército tem interesse nessa duplicação, que já tem espaço suficiente para a sua construção e que irá beneficiar milhares de pessoas.

Essa pauta eu já escrevo há mais de três anos. Espero que esse texto chegue onde deva chegar, para que esse ingrediente seja o fator principal do acesso ao Boi Morto.