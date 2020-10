13 de outubro de 2020

Que a Santa Dulce interceda pelo diálogo, pelos projetos, pela iniciativa do setor empresarial e político para que a rua que traz o seu nome e inicia na continuação da Avenida Mauricio Sirotsky Sobrinho (na ponte do Cadena) e vai terminar na Avenida Vasco da Cunha ou dos Quartéis. Por tanto que ela fez pelos pobres, pela importância da região do Boi Morto esta rua pode ser duplicada e asfaltada e temos certeza de que os proprietários dos imóveis ali existentes vão aplaudir, muito mais quem trabalha na região do Boi Morto e da parte Oeste e que precisa utilizar as rodovias complicadas para chegar ou sair de Santa Maria. Ansiosamente quando foi construído o Shopping Praça Nova o Jornal A Cidade achava que essa obra tão importante para o trânsito seria incluída. E ali encontramos também o Bairro Renascença e a Vila Renascença formados por trabalhadores e neste bairro fica o condomínio Arco Verde que fortaleceu a região.

A Rua Irmã Dulce: porque agora é necessária? Pelo intenso movimento de trânsito, mas temos certeza que Santa Maria pela sua estrutura municipal, pelo número de unidades e efetivo militar, por tanta área do Exército no Boi Morto a cidade deverá receber a Escola de Sargentos das Armas de Minas Gerais com mais de 2 mil alunos. Por isso que invocamos e pedimos a Santa Dulce para que interceda nessa vinda e desperte nas lideranças militares e líderes políticos a necessidade desta rua para facilitar o acesso. Em momento algum uma obra foi tão necessária como agora, até para o Shopping, pois vai facilitar a vinda da parte Oeste para seu estabelecimento. Independente de cores partidárias vamos construir um projeto e buscar apoio político em Brasília para que avance essa sugestão que há muito tempo faz parte da nossa pauta. Até para segurança de uma nova ponte sobre o Cancela, que do jeito que está é um perigo para quem atravessa e o quanto vai beneficiar a todos, mas principalmente aos militares que trabalham naquela região e de lá chegando ou saindo pela Liberdade atravessam as avenidas, passam no túnel da 287 e vão ao destino ou retornam para o Centro sem utilizar as rodovias que mesmo duplicadas terão intenso trânsito. Temos certeza de que o comandante da 3ª DE deverá ser um motivador para que essa obra seja incluída nos planos de 2021.

Irmã Dulce: Canonizada em 13 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco. Conhecida como a Santa dos Pobres por ter atendido muitos enfermos pelas ruas e por invadir propriedades para abriga-los, ela avançou, em 1949, sobre um galinheiro ao lado do convento onde morava, limpou a área e com colchões improvisou leitos para 70 pessoas. Nascia ali o que anos depois se tornou o Hospital Santo Antônio, a principal unidade de saúde do complexo Obras Sociais Irmã Dulce, dedicada 100% ao Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital ultrapassou a marca de 800 leitos no início da década de 1980 o que foi fundamental para a população.