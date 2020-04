Roveda Imóveis

24 de abril de 2020

Sempre tem um bom negócio para seu investimento

Plantão 98407-1000

Terreno 516m² em Itaara em frente ao Sicredi, na avenida principal por R$180 mil.

2) Terreno Parque das Oliveiras, 300m², o melhor condomínio estruturado da cidade na parte Sul.

3) Capão da Canoa: na rua Sepé, centro. Edifício com elevador, salões de festas com um dormitório, mobiliado, com sacada de frente e garagem coberta. R$200 mil somente à vista. Compre este imóvel e desfrute do passeio à beira da praia. Venda direta com o proprietário pelo 55 98407-1000.