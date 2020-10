Romaria de N. Sra. da Medianeira presencial ou pelas redes sociais

17 de outubro de 2020

Caminhamos para o dia 8 de novembro, mas dia 25 inicia a trezena móvel às 6h15 e às 20h. todos os atos religiosos serão centralizados na basílica da Medianeira, inclusive as igrejas que receberiam a visita da padroeira do estado serão convidadas uma por vez para celebrar a novena à noite. A Romaria será diferente neste ano, mas nada impede que cada um respeitando os decretos na pandemia de uma ou outra forma participe da caminhada e da cerimônia religiosa. O Jornal A Cidade anualmente publica uma página semelhante a essa, a edição será dia 6 de novembro e o investidor terá a sua marca nesta página e em nosso site www.jornalacidade.com no mínimo duas vezes por semana e nos sábados nossa divulgação na Rádio Imembuí das 10h às 12h, inclusive já iniciaremos neste sábado 17 de outubro. Desta maneira irmanados convidamos os devotos e os santa-marienses presencialmente ou via redes sociais para que agradeçam ao dom da vida e tantas bondades que a Medianeira lhe concedeu. O momento é de orações por tudo o que vem acontecendo em nosso país.