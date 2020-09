12 de setembro de 2020

Resumidamente vamos relatar o histórico. Foi em 1947 que o padre José Kentenich visitou o Brasil e chegou em Santa Maria em 18 de março, seu objetivo era expandir o Reino da Mãe Rainha de Schoenstatt, por sua iniciativa ela começou em 1912 na Alemanha e a nossa cidade foi contemplada em receber o primeiro santuário do Brasil desta obra. Já no ano seguinte em 11 de abril de 1948 diretamente da África junto com o Bispo Dom Antonio Reis inaugurou o Santuário no Bairro Dores, hoje Centro Mariano, ali está a Mãe Rainha Vencedora Tres Vezes Admirável. Em 10 de setembro de 1952 o então pregador, pai de família, Diácono João Luiz Pozzobon lançou a Romaria da Primavera, que hoje às 14h a Mãe Rainha vai percorrer as ruas da cidade, não é permitido carreatas, mas por onde ela passar espera que os devotos e seguidores aplaudam. Amanhã sim, às 8h30 em frente ao Pé de Plátano partirá a caravana motorizada chegando na Osvaldo Cruz onde residiu o Diácono e posteriormente na Avenida Nossa Senhora das Dores passando em frente ao santuário e as 10h será celebrada missa no auditório do centro mariano. A comissão organizadora conclama para que as pessoas tragam flores para homenagear a Mãe Rainha e rezar pela beatificação do diácono João Luiz Pozzobon que no dia 10 completou 70 anos do lançamento de sua campanha. E a Liga das Mães de Schoenstatt que anualmente promove o Chá da Primavera, neste ano será diferente, no dia 23, mas faça seu pedido pois terá surpresa no que via buscar e vai colaborar com esse trabalho.

Primavera: já que as pessoas estão em casa há mais de seis meses a ansiedade para sair não tem limites, mas é necessário pelo menos um pouco mais de tempo para zelar pela saúde e pela vida, agradecendo a Deus tanta bondade que nos concede. Mas durante a semana após o comércio fechar as portas, de madrugada impressiona o número de pessoas aglomeradas, daqui a pouco vão culpar os bares, os locais em que se reúnem e na certa poderá haver penalização, porque segundo alguns, se não tivesse o bar as pessoas não estariam ali. Cabe aqui o respeito e a conscientização das pessoas. Na quinta-feira na madrugada a prefeitura agiu em várias partes da cidade. Vamos ter paciência, mesmo com tanto controle já chegamos a 48 vítimas e quase 40 homicídios nesse ano. E o clima está colaborando, parece que o frio terminou, mas não se afobem e o principal, cuidado porque as câmeras de monitoramento flagram tudo e as pessoas estão monitorando a cidade. São tantas viaturas espalhadas e agora mais os alunos da escola de formação da EsFAS, estamos sendo vigiados e está dando resultados. Vamos respeitar o investidor que sempre procura melhorar o seu local para o público e vamos vencer essa batalha porque na semana repercutiu as contaminações, imagine a família que tem um familiar ou funcionário em empresas e que está contaminado e que não tem como acompanhar qual será o resultado.

Obras municipais: temos acompanhado, são verbas destinadas, empresas que participaram de licitações, mas deve haver mairo fiscalização e quando começar uma ela deve ser terminada. Só que as empreiteiras para vencer outras concorrências já dão início a outras obras e deixam as outras para depois. E na semana a prefeitura comunicou que estaria começando a sinalização na Acampamento. Quanto foi investido? As obras estão concluídas? Cadê a camada de asfalto? Mais uma vez acompanho a obra da Vila Leste, da Gomes Carneiro, um trabalho nota 15.

Brasília e Rio de Janeiro: é uma concorrência, não se fala mais de lava jato em Curitiba, agora está no rio. Quanto desmando e quanta denuncia veio à tona. E o principal as pessoas investigadas e suspeitas. Gente! Estou assustado com a conjuntura política nacional, talvez muito mais do que com a criminalidade que acontece no estado e o modus operandi dos bandidos. Na semana na parte oeste levaram até o portão de entrada de uma escola, será que quem levou não tem filhos que estudam ali. Tudo isso é para buscar receita para poder pagar algum vício.

Juro bancário: por isso que acontece o contrabando de dólar e dinheiro dos países do Mercosul, olhem o quanto o banco paga de juros numa popança, está sobrando dinheiro. E fazem concorrência entre eles para emprestar e não com a taxa que eles pagam o rendimento e sim com juro de mercado.

Restaurante Ravanello: feliz o casal, Mario e sua esposa pela valorização de seu trabalho. No buffet local e o crescimento na tele-entrega, bem como a venda de mocotó e agora um prato feito congelado. Hoje ao meio-dia aquele almoço e amanhã com assados e quantas pessoas fazem o pedido para levar para casa. Amanhã o Mario comemora seu aniversário, mas lá estará, sintonize na Pioneira hoje que ele falará sobre o santuário de Schoenstatt, por ter conhecido o diácono e seus conhecimentos sobre mel e a importância do própolis.

Dia do Baralho: existe no Brasil desde 2013 e na pandemia cresceu 60%. Mas jogar sem valores, só para entretenimento. Não se vicie.

Redes sociais: estão bombando com candidatos, não seria a partir do dia 26? Não cabe a mim julgar, tem um órgão só para isso.

Governador em Santa Maria: a foto está na mídia e jornais o governador falando e pelo que me informaram seria com prefeitos da região e convidados e acho que a metade estava trabalhando com o celular, é só ver a foto publicada. Que falta de consideração com quem estava ocupando a palavra.

STF: quem assistiu a despedida do ministro Toffoli na quarta-feira do cargo de presidente e lá estava o presidente da República, Bolsonaro. E na quinta-feira na posse de Luiz Fux, o presidente foi sem avisar e deixou até as pessoas impressionadas por ter ido prestigiar o judiciário e se manifestou falando sobre a união entre os poderes.

Bom final de semana, respeite as normas legais. Está na Câmara de volta a lei que multa para quem andar sem máscara. Já tinha sido aprovada, mas o prefeito voltou certos artigos e voltou à discussão novamente. E agora aguarda-se o desfecho. O bom mesmo seria arquivar.

Jornal A Cidade circula agora em setembro no dia 17. Quer investir e prestigiar nosso trabalho na mídia impressa, na Rádio Imembuí e no nosso site segunda e terça ainda dá tempo para publicar seu edital e seu balanço. E depois possivelmente vamos fazer uma edição especial que circula dia 7 de outubro em homenagem a padroeira do Brasil e o quanto devemos agradecer a ela e pelo dia da Criança, as lojas podem agendar e divulgar suas promoções, bem como colocamos à disposição dentro da lei eleitoral para os candidatos santa-marienses registrarem a foto na mídia impressa que onde chega faz arquivo, será mostrada para a vizinhança pelo menos até as eleições.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Bella Trento