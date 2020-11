Romaria da fé e da organização

9 de novembro de 2020

Este é o ponto de vista do Jornal A Cidade, de nossa página no site e de nosso espaço na Rádio Imembuí. Desde o dia 25 acompanhamos a trezena em que nosso arcebispo Dom Hélio esteve presente nas 13 noites, no sábado na missa da Saúde e no domingo recebeu Dom Cleonir Dalbosco, bispo de Bagé que presidiu a cerimônia com brilhantismo, uma mensagem positiva, sempre invocando Maria e devemos destacar que o formato deste ano as pessoas mantiveram o distanciamento, respeitaram as leis e a conquista de seguidores pelas redes sociais que não foram poucos. Talvez seja uma mudança de hábito para as próximas romarias. Evidente que estando presente é diferente o sentido, mas quantos milhares de pessoas, idosos, doentes, nos hospitais, não podendo viajar acompanharam o cerimonial da romaria e o que se passou em Santa Maria. Mas queremos destacar o contingente de voluntários, pessoas já idosas e que espontaneamente durante 15 dias na preparação dos doces, cucas, na véspera do galeto, churrasco e risoto, com uma dedicação corporal total e na certa a retribuição virá de uma forma ou de outra para esse trabalho social. Destacar a cada um na sua missão. E o que não faltou também mais uma vez foram doadores visando colaborar com a estrutura do santuário e o ganho será maior, porque muitos produtos não têm custo de compra. Mas devemos observar também que quase não tem renovação, as pessoas idosas dedicam-se e trabalham mais do que podem, mas lá estão e pelo envolvimento que exige é necessário reinventar ou trazer a juventude para que participe desse trabalho, que alguns lá estão, mas é pouco pelo quanto exige. O trabalho dos guardiões deve ser destacado e a riqueza dos conteúdos das homilias. Ganhou Santa Maria uma romaria de fé, a ausência do comércio na Avenida Medianeira é um trunfo, lá compareceu quem foi para rezar, agradecer e prestigiar todos os atos das celebrações. É necessário destacar a estrutura montada pela segurança pública por toda parte, não tivemos conhecimento de registros policiais, indica o quanto foi positiva a romaria desse ano na pandemia e que é possível sim promover eventos nesse período com respeito às leis, organização e determinação. É a romaria 77 que ficará na história e saímos fortalecidos pela religiosidade e a devoção de cada um. Dom Hélio que já pediu a sua passagem para ser bispo emérito, mas continua no cargo até que o Vaticano indique o seu sucessor, mais uma vez sente-se gratificado pelo apoio que teve e pelos seus projetos solidários e evangelização e de sua mensagem até a próxima Romaria “acolher o irmão com amor”. Convidamos as pessoas a serem comunicativas por toda parte com gestos de amor e delicadeza tratando todos da mesma maneira para se sentir bem e muito melhor.

Bancos da Basílica estavam demarcados para que os devotos pudessem manter o distanciamento e agradecer a Nossa Senhora durante as celebrações

Manifestamos hoje: o nosso sincero agradecimento a todas as empresas desta página em que em mais uma romaria estiveram conosco a exemplo de anos anteriores nos dando suporte no jornal, na rádio e no trabalho externo. Nosso muito obrigado, conseguimos assim ajudar na propagação de Nossa Senhora Medianeira, pois pouca gente se dá conta do privilégio em termos aqui um Santuário grandioso, um parque sem igual no estado e no centro da cidade e também por sermos sede da padroeira do RS.

Os decretos: respeitados por pessoas de bem que querem saúde e vida. A romaria foi importante, mas quantas família se reuniram e celebraram a distância a devoção a Nossa Senhora Medianeira. Nós visitamos o CPF Piá do Sul, aconteceu a celebração e ao meio-dia as famílias confraternizaram respeitando as normas legais. Que belo exemplo. O Piá do Sul que no dia 7 de dezembro comemora o seu aniversário.

Semana eleitoral: A partir de hoje o eleitor local já conhece cada candidato ao executivo e legislativo por amizade, parentesco, contrapartidas recebidas ou pelas propostas que a mídia e o candidato transmitiram aos eleitores. A nossa responsabilidade é grande, não sou obrigado a votar, já estou na reserva, mas lá comparecerei, deixo de viajar e me somo aos 210 mil eleitores para depositarmos o voto na confiança de que os seis candidatos a prefeito trazem uma bagagem de conhecimentos além do esperado, na teoria é fácil, vamos ver na prática. Em nossa edição do dia 17 de dezembro vamos veicular o vencedor e suas propostas do plano de governo para os quatro anos. O momento é de cada um de nós pensarmos no futuro de Santa Maria que requer competência, diálogo e trânsito nos órgãos públicos, pois é através da amizade que tudo se consegue nesse país. A quem está indeciso, comece a pensar, meditar e nunca votar pela amizade, pelos favores recebidos ou pela esperança de um emprego. Cuidar muito a ética de quem está concorrendo. Nossa cidade tem um crescimento além do esperado, precisamos olhar longe e não só perto. Não deixe de votar, incentive aquele que não quer votar, vai votar em branco, isso nada vem somar. Precisamos nesse momento estar unidos, pois dessa semente poderá nascer depois bons frutos. Dúvidas sobre como votar a mídia está divulgando e os idosos tem preferência de horário das 7h às 10h.

Hoteleiros: 9 de novembro é uma data dedicada a esse empreendedor que procura fazer de tudo para agradar sempre o seu cliente. E o setor requer investimentos, transformações e adequações a realidade atual. Alguém diz que Santa Maria está carente de hotelaria, acredito que não. Não podemos comparar o preço da hospedagem local com Porto Alegre, a região das Hortênsias e outras cidades turísticas. Nossos preços são convidativos e o custo para manter o estabelecimento é elevadíssimo, inclusive a mão-de-obra com seus encargos. Na minha opinião somos bem servidos no setor hoteleiro, inclusive o ano que está para terminar causou transtornos ao setor principalmente aqui pela falta de eventos.

Facções: para dar um basta à criminalidade é necessário controlar os presídios, o celular, informações, que lá de dentro vem sendo dito que comandam os crimes. É limpeza lá. Segundo buscar o patrimônio das facções, até os laranjas que sem dinheiro não fazem nada. E a ação da polícia gaúcha hoje em transferir nove para prisões federais no silencio, assim deve ser. O custo dessa operação com 490 policiais, deviam entrar na justiça e pedir indenização às facções por toda essa operação.

Lamentável: o acidente de Agudo com quatro vítimas. Não entramos em méritos das causas, mas sempre recomendamos não viajar à noite, se dirigir não beba, saber o carro que tem na mão e nem sempre o proprietário tem amplos conhecimentos sobre o veículo que comprou, mesmo estando tudo no manual. Que Deus acolha as vítimas e a nós que estamos aqui de passagem, cautela e respeito Às leis, porque as rodovias deixam a desejar e para quem for na 287 na Faixa Nova, à noite cuidado com as lombadas de concreto.

