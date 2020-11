8 de novembro de 2020

8 de novembro uma data histórica para Santa Maria, mas não muda a fé e nem a devoção de cada devoto a Medianeira. Se eles estão neste caminho é porque foram atendidos em algum pedido feito a ela. E nesse ano diferente, restaurada, reinventada, mas a espiritualidade, a devoção, a trezena demonstrou o quanto o mundo católico é fiel a seus princípios e quem não conseguiu comparecer na Basílica durante 13 noites ou assistir via redes sociais a única diferença é que não conseguiram comungar, mas na certa o fizeram espiritualmente e hoje é um domingo em que as pessoas devem estar em casa acompanhando o que vem acontecendo pelo mundo com a covid-19 e outros fatos desagradáveis para todos nós como a criminalidade e o principal o consumo e venda de droga tendo a juventude envolvida. Chegou o momento de rezar, pois não sabemos até o presente a origem da covid-19 pois ela veio, impôs limites para quem nunca tinha tempo agora encontrou e só no Brasil o número de vítimas é assustador. Portanto, o momento é de orar, reze do seu jeito nesse Romaria, faça sua caminhada, evite aglomerações e as redes sociais dão o recado. E às 9h partirá da Catedral Metropolitana a imagem acompanhada por alguns veículos e quem puder nesse percurso da Rua do Acampamento e Avenida Medianeira, fique em frente a sua casa ou na sacada para aplaudir a Medianeira que sempre está pronta para atender nossos pedidos e o principal nos dar vida, saúde e solidariedade. E o trabalho com ética e honesto para podermos viver.

Romaria a Nossa Senhora Medianeira: 2020 diferente

Mas a fé, a devoção, os ritos religiosos continuam da mesma forma. Com o avanço e pela prevenção da vida e da saúde neste ano a maior participação deverá ser pela TV, rádio e redes sociais. Ao devoto, eleja o melhor horário para sua caminhada, para visitar a Basílica e reze de seu jeito sempre pedindo intercessão da Padroeira do Estado para que lá no céu interceda pela paz, pelo dom da vida e pela solidariedade a cada um de nós e aos que mais precisam. De nossa parte, além do jornal, o nosso espaço na Imembuí e neste ano nossa página no site, agradecemos aos investidores, devotos a Medianeira que a cada Romaria há 22 anos estão conosco. Nesta edição acompanhe a programação também.

A Romaria a Medianeira num ano histórico

Dom Cleonir Dalbosco, bispo de Bagé, fará a celebração da missa na Basílica no domingo

Na foto de arquivo, Dom Hélio, que está presidindo as celebrações da trezena

Em que a covid-19 veio para pôr limites, não escolheu pessoas e nem países e deixou o recado. Até o presente não se tem notícias da origem, só comentários. Mas neste mês de novembro em que acontece a 77 anos a Romaria a Nossa Senhora Medianeira, que foi criada por um grupo de senhoras em 1930 quando a cidade estava para ser atingida pela revolução e as 23 mulheres pediram a intercessão da Medianeira. No mês seguinte aconteceu um acordo e terminou a revolução. A partir desses fatos, aumentando a devoção e a fé tudo teve início no Santuário hoje, que na época era o Colégio São José e dessa época em diante tivemos a evolução, o crescimento, em 1942 passou a ser a padroeira principal do estado e a primeira Romaria aconteceu em 12 de dezembro de 1943. E quem acompanhou sua trajetória, quantos voluntários colaboraram nos investimentos do parque num todo sempre na coordenação pela arquidiocese local e ali está hoje a Basílica, e na parte debaixo onde está o ossário com mais de 11 mil pessoas ali com seus restos mortais e o Altar Monumento nesta área que enaltece a cidade pela sua localização e a estrutura social onde acontecem os eventos e promoções gastronômicas como nesta época. Centenas de pessoas passam diariamente no Santuário e quem constata isso é o grupo de guardiões voluntários que são mais de 80 que ali passam o dia atendendo quem chega e prestando informações.

Romaria 2020: tudo se transformou neste ano, não tivemos eventos, mantemos o distanciamento e os cuidados. Isso fez com que a Arquidiocese e o Santuário realizassem o evento em formato diferente sem a procissão em caminhada, sem a visita nas paróquias, mas com a parte religiosa acontecendo, às 6h15 e às 20h com transmissão pelas redes sociais. Cada dia uma comunidade se fez presente e nesta noite encerrando a trezena a Paróquia Santa Catarina. Desta maneira, cada um escolha a hora e dia para visitar o Santuário em sua caminhada e assista pela rádio, TV ou redes sociais as celebrações. No sábado bênção pela saúde às 15h30 e às 18h início da Vigília, o santuário ficará aberto durante toda a noite e a partir das 5h, de hora em hora, será celebrada missa na Basílica. E no domingo às 10h, Dom Cleonir Dalbosco, bispo de Bagé vai presidir a Missa também da Basílica da Medianeira. Sugerimos que as pessoas evitem aglomerações e procurem comparecer para agradecer e pedir a intercessão da Medianeira para atingir seus objetivos sendo o principal mais fé e devoção no caminho que escolherem.



Gastronomia: continua a venda de cucas e doces enquanto houver produção inclusive domingo churrasco, risoto e galeto para levar para casa devidamente embalados, faça a reserva antecipadamente na secretaria.

Oração da Romaria deste ano:

Querido Pai celeste, cheio de misericórdia, por meio de vosso Filho Jesus, nosso Salvador, nós vos pedimos que esta Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, Padroeira do Rio Grande do Sul, seja muito abençoada.

A exemplo de Maria, Mãe dos caminhantes, a quem o Anjo Gabriel anunciou: “Não tenhas medo, pois achaste graça diante de Deus”, queremos zelar pela nossa vida e de nossos irmãos. Maria sempre cuidou a vida de seu Filho Jesus e protegeu a vida da Igreja na história de Aparecida, em Lourdes, Fátima e, como Medianeira, em Santa Maria. Ajudai-nos a viver com perseverança a vossa Palavra no processo da Iniciação à Vida Cristã, na Liturgia e Espiritualidade, no pilar da Caridade e da Ação Missionária para a renovação da Igreja, das Famílias e da Humanidade.

Abençoai todos os devotos e colaboradores. Que esta Romaria seja para promover a vida e para vossa maior glória. Que nenhum romeiro sofra acidente e tenhamos um tempo favorável. É o que vos pedimos, ó Pai, por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças! Rogai por nós!